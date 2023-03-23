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В Ивано-Франковской сегодня могут прогреметь взрывы: названа причина

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Ивано-Франковск, Четверг 23 марта 2023 08:37
В Ивано-Франковской сегодня могут прогреметь взрывы: названа причина Фото: в Ивано-Франковской области сегодня проведут обучение военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 23 марта, в Ивано-Франковской области могут прогреметь взрывы. Они связаны с работой военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

Она предупредила, что сегодня на Прикарпатье проведут военные учения.

"Сегодня наши военные продолжают обучение. Поэтому не бойтесь звуков взрывов во время, когда нет воздушной тревоги", - отметила Онищук.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 54 раза обстреляли Херсонскую область. В результате атак врага погиб человек, еще двое получили ранения.

Также отметим, что вчера Россия ударила по многоэтажкам в Запорожье. Из-за вражеских обстрелов пострадали 34 человека.

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