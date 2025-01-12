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В Івано-Франківській області згоріла гімназія (фото)

Івано-Франківська область, Неділя 12 січня 2025 12:29
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В Івано-Франківській області згоріла гімназія (фото) Фото: на Прикарпатті вогнем знищена гімназія (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

В Івано-Франківській області 12 січня сталася пожежа у гімназії. Будівля школи знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук в Facebook.

Як зазначають рятувальники, пожежа у двоповерховій будівлі площею 220 квадратних метрів виникла о 04:08. Гасіння ускладнювали сильний вітер і відсутність вододжерел.

О 07:50 вогнеборці пожежу ліквідували. На місці пожежі працювали 45 рятувальників і 13 спецавтомобілів.

Голова Івано-Франківської ОВА уточнила, що вогнем було знищено будівлю Вороненківської гімназії Поляницької громади. Пожежу гасили рятувальників з Ворохти, Яремче та Надвірної. Обійшлося без постраждалих.

"У гімназії навчається 44 учні 1-8 класів. Після канікул діти розпочнуть навчання в онлайн форматі. Ведеться робота, щоби учні початкових класів відновили навчання в очному режимі у пристосованих приміщеннях", - додала вона.

Фото: на Прикарпатті згоріла гімназія (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, 1 січня у санаторії у курортній Ворохті Івано-Франківської області сталася пожежа. Рятувальникам довелося евакуювати понад 100 осіб.

Також нещодавно на гірськолижному курорті "Драгобрат" у Закарпатській області загорівся готель. Пожежа тривала майже три години.

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