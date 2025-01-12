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В Ивано-Франковской области сгорела гимназия (фото)

Ивано-Франковская область, Воскресенье 12 января 2025 12:29
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В Ивано-Франковской области сгорела гимназия (фото) Фото: на Прикарпатье огнем уничтожена гимназия (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Ивано-Франковской области 12 января произошел пожар в гимназии. Здание школы уничтожено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Facebook.

Как отмечают спасатели, пожар в двухэтажном здании площадью 220 квадратных метров возник в 04:08. Тушение осложняли сильный ветер и отсутствие водоисточников.

В 07:50 пожарные пожар ликвидировали. На месте пожара работали 45 спасателей и 13 спецавтомобилей.

Глава Ивано-Франковской ОВА уточнила, что огнем было уничтожено здание Вороненковской гимназии Поляницкой общины. Пожар тушили спасатели из Ворохты, Яремче и Надворной. Обошлось без пострадавших.

"В гимназии учится 44 ученика 1-8 классов. После каникул дети начнут обучение в онлайн формате. Ведется работа, чтобы ученики начальных классов возобновили обучение в очном режиме в приспособленных помещениях", - добавила она.

Фото: на Прикарпатье сгорела гимназия (t.me/dsns_telegram)

Напомним, 1 января в санатории в курортной Ворохте Ивано-Франковской области произошел пожар. Спасателям пришлось эвакуировать более 100 человек.

Также недавно на горнолыжном курорте "Драгобрат" в Закарпатской области загорелся отель. Пожар длился почти три часа.

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ГСЧС Ивано-Франковская область Пожар Школа
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