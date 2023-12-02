В Івано-Франківській області відновили рух вантажівок

В Івано-Франківській області відновили рух великогабаритних й вантажних транспортних засобів по території регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук.
"Упродовж цієї ночі рятувальники 8 разів виїжджали, щоб відбуксирувати автомобілі та прибрати повалені дерева. Було залучено 8 одиниць техніки та 37 рятувальників", - пише Онищук.
Для розчищення доріг державного значення були задіяні:
Водночас на дорогах місцевого значення продовжують працювати:
Зазначається, що на Вишківському та Яблуницькому перевалах проїзд забезпечено. Водночас залишається ускладнений проїзд на дорогах місцевого значення в деяких населених пунктах Івано-Франківського та Калуського районів.
Зокрема через негоду без електропостачання залишились 72 населених пункти, серед яких 39 частково.
26 листопада деякі регіони України накрила негода, що призвело до знеструмлення у низці областей, блокування доріг, різноманітних надзвичайних подій, а також до людських жертв. 29 листопада були зняті усі раніше ведені в Україні обмеження на рух транспортних засобів на автошляхах загального користування.
Втім, вчора, 1 грудня, обмеження через негоду були запроваджені на рух транспорту на деяких автошляхах в Івано-Франківській області.
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