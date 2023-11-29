На українських дорогах зняли всі заборони на рух авто через негоду, - ДСНС

Усі ведені через ускладнення погодних умов в Україні обмеження на рух транспортних засобів на автошляхах загального користування вже зняті, і проїзд забезпечений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України ( ДСНС ).

В інформації про ліквідацію наслідків негоди зазначається, що з 26 листопада та станом на 17:00 середи 29 листопада підрозділи рятувальників відбуксували 1 918 транспортних засобів. Серед них були 33 автобуси та 33 автомобілі "швидкої допомоги".

Також працівники ДСНС прибрали вже 178 дерев та надали допомогу понад 4 тисячам людей, з них 24 дітей.

"З початку доби 29 листопада силами ДСНС здійснено 66 залучень по буксируванню транспорту у 12 областях (Миколаївська - 17, Одеська - 8, Полтавська - 7, Кіровоградська - 10, Сумській - 5, Чернігівська - 5, Вінницька - 2, Запорізька - 2, Хмельницька - 2, Дніпропетровська - 2, Закарпатська - 1, Волинська - 1 та Харківській - 1)", – йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС розповіли, що Укравтодор підтвердив зняття всіх заборон руху авто на дорогах загального користування.

"За даними АТ "Укрзалізниця" порушень залізничного сполучення на території держави немає", - зазначають рятувальники.

Водночас в Україні залишаються знеструмленими через негоду 469 населених пунктів у 13 областях.

Негода в Україні

Нагадаємо, 26 листопада деякі регіони України накрила негода, що призвело до знеструмлення у низці областей, блокування доріг, різноманітних надзвичайних подій, а також до людських жертв.

Зокрема, в Одеській області ураганний вітер і заметіль призвели до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. Протягом кількох годин уранці в регіоні сталося майже 50 ДТП. Усі подробиці можна прочитати в матеріалі РБК-Україна за цим посиланням.

У середу вранці на Одещині розблокували всі дороги, на яких вводили обмеження для руху через негоду.

За даними МВС станом на ранок 29 листопада внаслідок негоди загинули 12 людей, ще 23 постраждали, серед них - 2 дітей.