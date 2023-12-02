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В Івано-Франківській області відновили рух вантажівок

Субота 02 грудня 2023 12:40
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В Івано-Франківській області відновили рух вантажівок Фото: в Івано-Франківській області відновили рух вантажівок (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Івано-Франківській області відновили рух великогабаритних й вантажних транспортних засобів по території регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук.

"Упродовж цієї ночі рятувальники 8 разів виїжджали, щоб відбуксирувати автомобілі та прибрати повалені дерева. Було залучено 8 одиниць техніки та 37 рятувальників", - пише Онищук.

Для розчищення доріг державного значення були задіяні:

  • 48 одиниць спецтехніки:
  • 61 працівник.

Водночас на дорогах місцевого значення продовжують працювати:

  • 36 одиниць техніки;
  • 82 людей.

Зазначається, що на Вишківському та Яблуницькому перевалах проїзд забезпечено. Водночас залишається ускладнений проїзд на дорогах місцевого значення в деяких населених пунктах Івано-Франківського та Калуського районів.

Зокрема через негоду без електропостачання залишились 72 населених пункти, серед яких 39 частково.

Обмеження на дорогах через негоду

26 листопада деякі регіони України накрила негода, що призвело до знеструмлення у низці областей, блокування доріг, різноманітних надзвичайних подій, а також до людських жертв. 29 листопада були зняті усі раніше ведені в Україні обмеження на рух транспортних засобів на автошляхах загального користування.

Втім, вчора, 1 грудня, обмеження через негоду були запроваджені на рух транспорту на деяких автошляхах в Івано-Франківській області.

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Івано-Франківська область
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