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В Ивано-Франковской области возобновили движение грузовиков

Суббота 02 декабря 2023 12:40
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В Ивано-Франковской области возобновили движение грузовиков Фото: в Ивано-Франковской области возобновили движение грузовиков (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Ивано-Франковской области было возобновлено движение крупногабаритных и грузовых транспортных средств по территории региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ивано-Франковской областной военной администрации Светланы Онищук.

"В течение этой ночи спасатели 8 раз выезжали, чтобы отбуксировать автомобили и убрать поваленные деревья. Было привлечено 8 единиц техники и 37 спасателей", - пишет Онищук.

Для расчистки дорог государственного значения были задействованы:

  • 48 единиц спецтехники:
  • 61 работник.

В то же время на дорогах местного значения продолжают работать:

  • 36 единиц техники;
  • 82 человека.

Отмечается, что на Вышковском и Яблуницком перевалах проезд обеспечен. В то же время остается затруднен проезд на дорогах местного значения в некоторых населенных пунктах Ивано-Франковского и Калушского районов.

В частности из-за непогоды без электроснабжения остались 72 населенных пункта, среди которых 39 частично.

Ограничение на дорогах из-за непогоды

26 ноября некоторые регионы Украины накрыла непогода, что привело к обесточению в ряде областей, блокированию дорог, разнообразным чрезвычайным событиям, а также к человеческим жертвам.29 ноября были сняты все ранее ведомые в Украине ограничения на движение транспортных средств на дорогах общего пользования.

Впрочем, вчера, 1 декабря, ограничения из-за непогоды были введены на движение транспорта на некоторых автодорогах в Ивано-Франковской области.

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Ивано-Франковская область
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