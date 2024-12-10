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В Івано-Франківській області створять Координаційний центр гірських пошуково-рятувальних операцій

Фото: Андрій Даник, голова ДСНС України (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

У Яремче створять Координаційний центр гірських пошуково-рятувальних операцій, який стане ключовою платформою для управління та координації дій рятувальників у високогірних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У Києві відбулася нарада щодо підвищення ефективності гірських рятувальних підрозділів

У Києві за участі Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Андрія Даника проведено робочу нараду із начальниками гірських пошуково-рятувальних підрозділів. Головною темою зустрічі стали важливі аспекти покращення роботи рятувальників у високогірних регіонах.

Основні питання обговорення

У ході наради було порушено важливі напрями вдосконалення діяльності гірських рятувальників, у тому числі:

  • удосконалення нормативно-правової бази для регламентації діяльності рятувальних підрозділів;
  • запровадження нових методик професійної підготовки;
  • створення скоординованої системи управління й моніторингу для оптимального використання ресурсів у надзвичайних ситуаціях;
  • вирішення питань матеріально-технічного забезпечення та ефективного використання спеціальної техніки у гірській місцевості;
  • облаштування будинків модульного типу для чергування рятувальників поблизу потенційних місць надзвичайних подій.

Рішення про створення Координаційного центру

За підсумками наради ухвалено рішення про створення Координаційного центру гірських пошуково-рятувальних операцій в Івано-Франківській області, у місті Яремче. Цей центр забезпечуватиме координацію та оперативне управління всіма гірськими рятувальними підрозділами ДСНС.

"Ми прагнемо підвищити рівень безпеки громадян, які перебувають у високогірній місцевості, а також забезпечити їхній спокій і впевненість у захисті навіть у найвіддаленіших куточках нашої країни".- наголосив глава ДСНС Андрій Даник.

Очікується, що нововведення сприятимуть більш оперативному реагуванню на виклики та створенню безпечних умов для жителів і туристів у гірській місцевості.

Нагадаємо, що від початку 2024 року гірські пошуково-рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували майже 600 людей.

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ДСНС