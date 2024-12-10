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В Ивано-Франковской области создадут Координационный центр горных поисково-спасательных операций

Фото: Андрей Даник, глава ГСЧС Украины (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В Яремче создадут Координационный центр горных поисково-спасательных операций, который станет ключевой платформой управления и координации действий спасателей в высокогорных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В Киеве состоялось совещание по повышению эффективности горных спасательных подразделений

В Киеве под руководством главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Андрея Даника прошло рабочее совещание с начальниками горных поисково-спасательных подразделений. Основной темой встречи стало улучшение работы спасателей в высокогорных регионах.

Ключевые вопросы обсуждения

В ходе совещания были затронуты важные направления совершенствования деятельности горных спасателей, в том числе:

  • усовершенствование нормативно-правовой базы для регулирования деятельности спасательных подразделений;
  • внедрение новых методик профессиональной подготовки;
  • создание системы управления и мониторинга для оптимального использования ресурсов в чрезвычайных ситуациях;
  • решение вопросов материально-технического обеспечения и применения специальной техники в горной местности;
  • обустройство модульных домов для дежурств спасателей вблизи потенциальных мест чрезвычайных происшествий.

Создание Координационного центра

По итогам совещания было принято решение о создании Координационного центра горных поисково-спасательных операций в Ивано-Франковской области, в городе Яремче. Центр будет заниматься координацией и оперативным управлением горными подразделениями ГСЧС при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

"Мы стремимся повысить уровень безопасности находящихся в высокогорной местности граждан, а также обеспечить их покой и уверенность в защите даже в самых отдаленных уголках нашей страны." - подчеркнул глава ГСЧС Андрей Даник.

Ожидается, что нововведения помогут более эффективно реагировать на вызовы и создавать безопасные условия для жителей и туристов в горной местности.

Напомним,что с начала 2024 года горные поисково-спасательные подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли около 600 человек.

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ГСЧС