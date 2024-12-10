В Ивано-Франковской области создадут Координационный центр горных поисково-спасательных операций

В Киеве состоялось совещание по повышению эффективности горных спасательных подразделений

В Киеве под руководством главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Андрея Даника прошло рабочее совещание с начальниками горных поисково-спасательных подразделений. Основной темой встречи стало улучшение работы спасателей в высокогорных регионах.

Ключевые вопросы обсуждения

В ходе совещания были затронуты важные направления совершенствования деятельности горных спасателей, в том числе:

усовершенствование нормативно-правовой базы для регулирования деятельности спасательных подразделений;

внедрение новых методик профессиональной подготовки;

создание системы управления и мониторинга для оптимального использования ресурсов в чрезвычайных ситуациях;

решение вопросов материально-технического обеспечения и применения специальной техники в горной местности;

обустройство модульных домов для дежурств спасателей вблизи потенциальных мест чрезвычайных происшествий.

Создание Координационного центра

По итогам совещания было принято решение о создании Координационного центра горных поисково-спасательных операций в Ивано-Франковской области, в городе Яремче. Центр будет заниматься координацией и оперативным управлением горными подразделениями ГСЧС при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

"Мы стремимся повысить уровень безопасности находящихся в высокогорной местности граждан, а также обеспечить их покой и уверенность в защите даже в самых отдаленных уголках нашей страны." - подчеркнул глава ГСЧС Андрей Даник.

Ожидается, что нововведения помогут более эффективно реагировать на вызовы и создавать безопасные условия для жителей и туристов в горной местности.