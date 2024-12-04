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У ДСНС розповіли, скількох людей врятували в горах і як уникнути небезпек

Середа 04 грудня 2024 10:18
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У ДСНС розповіли, скількох людей врятували в горах і як уникнути небезпек Взимку в горах може бути особливо небезпечно (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Від початку 2024 року гірські пошуково-рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували майже 600 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова прес-офіцера ДСНС Олександра Хорунжого під час брифінгу.

Зміст

Через що небезпечні ситуації виникають найчастіше

За словами Хорунжого, від початку року гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС врятували 579 заблукалих у горах людей.

Домедичну допомогу надали 283 туристам. В цілому за 11 місяців 2024 року у горах загинуло, на жаль, 18 осіб.

У прес-службі ДСНС розповіли також, що найчастіше небезпечні ситуації виникають через:

  • недооцінку складності маршруту
  • переоцінку власних сил
  • недостатню підготовку до мандрівки (включаючи відсутність необхідного спорядження та детального плану)
  • ігнорування прогнозів погоди (багато туристів вирушають у гори навіть за несприятливих умов)
  • фрірайд (спуск лижників чи сноубордистів поза межами визначених трас, що може призвести до тривалих блукань, травм, обвалу лавин чи падіння зі снігових карнизів)

У ДСНС розповіли, скількох людей врятували в горах і як уникнути небезпек

Робота рятувальників у горах (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як уникнути небезпеки під час мандрівок у гори

Для того, щоб уникнути небезпеки під час мандрівок у гори, у ДСНС радять:

  • обирати маршрути відповідно до своїх фізичних можливостей і підготовки
  • планувати маршрут заздалегідь
  • мати запасний план - у разі непередбачених ситуацій
  • належно екіпіруватися - включаючи одяг яскравого кольору, тепле спорядження, GPS-навігатори чи офлайн-карти
  • стежити за прогнозами погоди - відкладати мандрівки за несприятливих умов
  • повідомляти місцеву пошуково-рятувальну службу про свої плани - використовуючи також мобільний застосунок "Порятунок в горах" або "Порятунок"
  • брати з собою достатній запас води та їжі, а також аптечку
  • кататися лише в межах визначених гірськолижних трас - для уникнення небезпечних ситуацій

Крім того, рятувальники розповіли, як поводитись у разі втрати орієнтації в горах:

  • заспокоїтись і спробувати знайти стежку, струмок чи потік, що ведуть до населених пунктів
  • зателефонувати до служби порятунку (за номером "101" або "112"), надаючи максимум деталей про маршрут
  • якщо мобільний зв'язок відсутній - змінити місце розташування та намагатись зателефонувати повторно
  • уникати стрімких схилів, аби не спричинити лавину
  • якщо настала ніч - створити укриття у снігу та не засипати (щоб уникнути переохолодження)

У ДСНС розповіли, скількох людей врятували в горах і як уникнути небезпек

Перед виходом у гори необхідно перевірити погодні умови (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Дотримуйтесь порад фахівців щодо правил безпеки під час мандрівок у гори. Обов'язково розраховуйте свої сили, зважайте на прогноз погоди та реєструйтеся у мобільному застосунку "Порятунок в горах" або "Порятунок". Пам'ятайте, відповідальність за власну безпеку починається з вас самих", - підсумував Олександр Хорунжий.

Нагадаємо, раніше ми розповідали неймовірну історію порятунку туриста, що блукав у горах 10 днів.

Читайте також, як на Прикарпатті врятували заблукалу жінку та виявили тіло чоловіка.

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