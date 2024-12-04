У ДСНС розповіли, скількох людей врятували в горах і як уникнути небезпек
Від початку 2024 року гірські пошуково-рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували майже 600 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова прес-офіцера ДСНС Олександра Хорунжого під час брифінгу.
Зміст
Через що небезпечні ситуації виникають найчастіше
За словами Хорунжого, від початку року гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС врятували 579 заблукалих у горах людей.
Домедичну допомогу надали 283 туристам. В цілому за 11 місяців 2024 року у горах загинуло, на жаль, 18 осіб.
У прес-службі ДСНС розповіли також, що найчастіше небезпечні ситуації виникають через:
- недооцінку складності маршруту
- переоцінку власних сил
- недостатню підготовку до мандрівки (включаючи відсутність необхідного спорядження та детального плану)
- ігнорування прогнозів погоди (багато туристів вирушають у гори навіть за несприятливих умов)
- фрірайд (спуск лижників чи сноубордистів поза межами визначених трас, що може призвести до тривалих блукань, травм, обвалу лавин чи падіння зі снігових карнизів)
Робота рятувальників у горах (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Як уникнути небезпеки під час мандрівок у гори
Для того, щоб уникнути небезпеки під час мандрівок у гори, у ДСНС радять:
- обирати маршрути відповідно до своїх фізичних можливостей і підготовки
- планувати маршрут заздалегідь
- мати запасний план - у разі непередбачених ситуацій
- належно екіпіруватися - включаючи одяг яскравого кольору, тепле спорядження, GPS-навігатори чи офлайн-карти
- стежити за прогнозами погоди - відкладати мандрівки за несприятливих умов
- повідомляти місцеву пошуково-рятувальну службу про свої плани - використовуючи також мобільний застосунок "Порятунок в горах" або "Порятунок"
- брати з собою достатній запас води та їжі, а також аптечку
- кататися лише в межах визначених гірськолижних трас - для уникнення небезпечних ситуацій
Крім того, рятувальники розповіли, як поводитись у разі втрати орієнтації в горах:
- заспокоїтись і спробувати знайти стежку, струмок чи потік, що ведуть до населених пунктів
- зателефонувати до служби порятунку (за номером "101" або "112"), надаючи максимум деталей про маршрут
- якщо мобільний зв'язок відсутній - змінити місце розташування та намагатись зателефонувати повторно
- уникати стрімких схилів, аби не спричинити лавину
- якщо настала ніч - створити укриття у снігу та не засипати (щоб уникнути переохолодження)
Перед виходом у гори необхідно перевірити погодні умови (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
"Дотримуйтесь порад фахівців щодо правил безпеки під час мандрівок у гори. Обов'язково розраховуйте свої сили, зважайте на прогноз погоди та реєструйтеся у мобільному застосунку "Порятунок в горах" або "Порятунок". Пам'ятайте, відповідальність за власну безпеку починається з вас самих", - підсумував Олександр Хорунжий.
Нагадаємо, раніше ми розповідали неймовірну історію порятунку туриста, що блукав у горах 10 днів.
Читайте також, як на Прикарпатті врятували заблукалу жінку та виявили тіло чоловіка.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.