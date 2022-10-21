ua ru
Пт, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ивано-Франковской области сегодня будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину

Новина українською →
Ивано-Франковская область, Пятница 21 октября 2022 09:12
В Ивано-Франковской области сегодня будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину Иллюстративное фото: в Ивано-Франковской области сегодня будут раздаваться взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня в Ивано-Франковской области могут быть слышны взрывы из-за проведения учебных стрельб наших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Светлану Онищук.

"Внимание, если вы сегодня слышите взрывы, не пугайтесь. Наши военные проводят обучающие стрельбы", - написала она.

Онищук призвала жителей следить за сигналами воздушной тревоги и обязательно направляться в укрытие при необходимости.

Напомним, что 19 октября в Ивано-Франковской области раздавались взрывы.

В тот день оккупанты нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковск
NEWS
Оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС, - Зеленский
Оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС, - Зеленский
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет