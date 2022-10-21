В Ивано-Франковской области сегодня будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину
Иллюстративное фото: в Ивано-Франковской области сегодня будут раздаваться взрывы (Getty Images)
Сегодня в Ивано-Франковской области могут быть слышны взрывы из-за проведения учебных стрельб наших военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Светлану Онищук.
"Внимание, если вы сегодня слышите взрывы, не пугайтесь. Наши военные проводят обучающие стрельбы", - написала она.
Онищук призвала жителей следить за сигналами воздушной тревоги и обязательно направляться в укрытие при необходимости.
Напомним, что 19 октября в Ивано-Франковской области раздавались взрывы.
В тот день оккупанты нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.