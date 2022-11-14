В Івано-Франківській області сьогодні чутимуть вибухи: в ОВА назвали причину

Оніщук закликала мешканців стежити за сигналами повітряної тривоги та обов'язково прямувати в укриття за потреби.

"Якщо ви сьогодні чуєте звуки вибухів у той час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - написала вона.

Нагадаємо, що 19 жовтня в Івано-Франківській області лунали вибухи.

Того дня окупанти завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області.

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