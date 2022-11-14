В Ивано-Франковской области сегодня будут слышны взрывы: в ОВА назвали причину

Онищук призвала жителей следить за сигналами воздушной тревоги и обязательно направляться в укрытие при необходимости.

"Если вы сегодня слышите звуки взрывов в то время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - написала она.

Напомним, что 19 октября в Ивано-Франковской области раздавались взрывы.

В тот день оккупанты нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

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