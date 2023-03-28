В Івано-Франківській області скорочують комендантську годину

"Упродовж тривалого часу до мене надходили звернення від жителів області щодо скорочення тривалості комендантської години", - зазначила вона.

Рішення про зменшення тривалості комендантської години ухвалили під час засідання Ради оборони області. Тепер комендантська година в Івано-Франківській області триватиме з 00:00 до 05:00.

Нові правила почнуть діяти від завтрашнього дня

"Також зазначу, що в сусідніх областях встановлена така ж тривалість комендантської години", - додала Онищук.

Нагадаємо, у низці областей України з приходом весни скоротили комендантську годину.

Зокрема, у Києві комендантська година триває з опівночі до 05:00. При цьому у столиці запровадили нові правила продажу алкоголю, роботи громадського транспорту та закладів.