RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Ивано-Франковской области сокращают комендантский час

Фото: в Ивано-Франковской области сокращается комендантский час (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Комендантский час в Ивано-Франковской области сокращают. Нововведения начнут действовать с завтрашнего дня, 29 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

"В течение длительного времени ко мне поступали обращения от жителей области по сокращению продолжительности комендантского часа", - отметила она.

Решение об уменьшении продолжительности комендантского часа было принято во время заседания Совета обороны области. Теперь комендантский час в Ивано-Франковской области будет действовать с 00:00 до 05:00.

Новые правила начнут действовать с завтрашнего дня

"Также отмечу, что в соседних областях установлена такая же продолжительность комендантского часа", - добавила Онищук.

Напомним, в ряде областей Украины с приходом весны сократили комендантский час.

В частности, в Киеве комендантский час длится с полуночи до 05:00. При этом в столице ввели новые правила продажи алкоголя, работы общественного транспорта и заведений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Комендантский часИвано-Франковская область