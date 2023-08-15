В Івано-Франківській області пошкоджено житловий будинок через російський обстріл (фото)

Вона зазначила, що під час нічного масованого обстрілу РФ звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Там спрацювала наша ППО.

"Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих нема", - повідомила Онищук.

Нічний обстріл України

Через російську ракетну атаку у низці міст пролунали вибухи. У Луцьку зафіксували влучання по одному з промислових підприємств, внаслідок чого загинули три людини.

У Дніпрі також є "приліт" по промисловому підприємству, внаслідок чого поранення отримали дві людини.

А у Львові повідомили про влучання у житлові будинки та на територію дитячого садка.

При цьому українські військові збили 16 з 28 крилатих ракет, які російські окупанти запустили по Україні.

Детальніше про нічну ракетну атаку читайте у матеріалі РБК-Україна.

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