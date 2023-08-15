В Ивано-Франковской области поврежден жилой дом из-за российского обстрела (фото)

Из-за ночного ракетного обстрела россиян 15 августа обломки ракеты попали в частный двор в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОГА Светлану Онищук.
Она отметила, что во время ночного массированного обстрела РФ звуки взрывов были слышны и на Прикарпатье. Там сработала наша ПВО.
"Обломки ракеты попали в частный двор, повреждены хозяйственные здания и жилой дом. Пострадавших нет", - сообщила Онищук.
Из-за российской ракетной атаки в ряде городов раздались взрывы. В Луцке зафиксировали попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека.
В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.
А во Львове сообщили о попадании в жилые дома и на территорию детского сада.
При этом украинские военные сбили 16 из 28 крылатых ракет, которые российские оккупанты запустили по Украине.
Подробнее о ночной ракетной атаке читайте в материале РБК-Украина.
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