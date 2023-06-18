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В Івано-Франківській області негода розмила дороги у кількох районах

Фото: в Івано-Франківській області негода розмила дороги (facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk)
Автор: Наталія Юрченко

Негода накрила Івано-Франківську область. Через паводки розмиті дороги у кількох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук в Telegram.

Зазначається, що ситуація у регіоні контрольована. Опади послабились, але все ще залишається високим рівень води у річці Чорний Черемош.

Через дощі ускладнені проїзди до сіл Пробійнівка та Грамотне. Вже ведуть роботи щодо відновлення проїзду до села Явірник та прикордонної застави Шибени.

Вчора ввечері через стрімке підняття рівня води в гірських потічках затопило дорогу до села Вороненко, там проживають до 400 людей. Також були підтоплені дороги у Солотвинській громаді.

Очікується, що потягом доби 18-19 червня у річках Івано-Франківської області можливе підвищення рівня води на 0,3-1 м. У басейнах Прута та Дністра, особливо на гірських притоках - на 0,5-1,5 м.

"Місцями можливе формування значного схилового стоку, в гірських районах існує загроза локальних селевих потоків", - зазначила Онищук.

Фото: в Івано-Франківській області негода розмила дороги (facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk)

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні захід та південь України накриють дощі. Місцями очікуються сильні опади. Проте стовпчики термометрів покажуть максимально до +30 градусів.

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