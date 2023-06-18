Дощі на заході й півдні, можлива гроза: прогноз погоди на сьогодні

Фото: прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)

На заході й півдні України очікуються сильні дощі. На іншій частині території температура сягатиме +30.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

Дощі та грози варто очікувати в Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях. Місцями можливий значний дощ. Вітер очікується переважно східний, 7-12 м/с. Температура: на заході коливатиметься від +13 до +15 вночі й від +19 до +24 вдень;

на півночі коливатиметься від +16 до +19 вночі й від +27 до +30 вдень;

на півдні коливатиметься від +17 до +22 вночі й від +26 до +30 вдень;

на сході коливатиметься від +15 до +18 вночі й від +25 до +29 вдень. Фото: прогноз погоди на сьогодні (facebook.com/UkrHMC) Погода в Києві В Києві можна очікувати мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від +17 до +19, а вдень - від +28 до +30 градусів. Швидкість вітру досягатиме 7-12 м/c.