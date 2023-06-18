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Дощі на заході й півдні, можлива гроза: прогноз погоди на сьогодні

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Неділя 18 червня 2023 07:30
Дощі на заході й півдні, можлива гроза: прогноз погоди на сьогодні Фото: прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На заході й півдні України очікуються сильні дощі. На іншій частині території температура сягатиме +30.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

Дощі та грози варто очікувати в Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях. Місцями можливий значний дощ.

Вітер очікується переважно східний, 7-12 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +13 до +15 вночі й від +19 до +24 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +16 до +19 вночі й від +27 до +30 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +17 до +22 вночі й від +26 до +30 вдень;
  • на сході коливатиметься від +15 до +18 вночі й від +25 до +29 вдень.

Дощі на заході й півдні, можлива гроза: прогноз погоди на сьогодні

Фото: прогноз погоди на сьогодні (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

В Києві можна очікувати мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від +17 до +19, а вдень - від +28 до +30 градусів. Швидкість вітру досягатиме 7-12 м/c.

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