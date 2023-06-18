В Ивано-Франковской области непогода размыла дороги в нескольких районах

Отмечается, что ситуация в регионе контролируется. Осадки ослабли, но все еще остается высоким уровень воды в реке Черный Черемош.

Из-за дождей усложнены проезды к селам Пробойновка и Грамотное. Уже ведутся работы по возобновлению проезда в село Явирнык и пограничный пункт Шибены.

Вчера вечером из-за стремительного поднятия уровня воды в горных ручейках затопило дорогу в село Вороненко, там проживают до 400 человек. Также были подтоплены дороги в Солотвинской общине.

Ожидается, что в течение суток 18-19 июня в реках Ивано-Франковской области возможно повышение уровня воды на 0,3-1 м. В бассейнах Прута и Днестра, особенно на горных притоках - на 0,5-1,5 м.

"Местами возможно формирование значительного склонового стока, в горных районах существует угроза локальных селевых потоков", - отметила Онищук.

Фото: в Ивано-Франковской области непогода размыла дороги (facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk)

Напомним, по данным синоптиков, сегодня запад и юг Украины накроют дожди. Местами ожидаются сильные осадки. Однако столбики термометров покажут максимально до +30 градусов.

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