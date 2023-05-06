В Івано-Франківській області можуть лунати вибухи, військові проводитимуть навчання

В Івано-Франківській можуть лунати вибухи. Наші військові проводитимуть навчання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук.

"Увага. Сьогодні наші військові проводять навчання! Почувши звуки вибухи в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Перемога за нами", - пише Онищук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Київській області вчора лунали вибухи через знищення вибухонебезпечних предметів.

Також нещодавно на земельній ділянці у Гостомелі знайшли гранату, яка знаходилась там з періоду ворожої окупації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.