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В Івано-Франківській області можуть лунати вибухи, військові проводитимуть навчання

Фото: в Івано-Франківській області можуть лунати вибухи, військові проводитимуть навчання (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Івано-Франківській можуть лунати вибухи. Наші військові проводитимуть навчання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук.

"Увага. Сьогодні наші військові проводять навчання! Почувши звуки вибухи в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Перемога за нами", - пише Онищук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Київській області вчора лунали вибухи через знищення вибухонебезпечних предметів.

Також нещодавно на земельній ділянці у Гостомелі знайшли гранату, яка знаходилась там з періоду ворожої окупації.

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