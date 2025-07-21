В Івано-Франківській області четверо постраждалих через атаку РФ

Росія в ніч на 21 липня завдала комбінованого удару по Івано-Франківську та області. Внаслідок атаки четверо людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як зазначають рятувальники, в Івано-Франківській громаді виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку, її ліквідували. Також в цій громаді пошкоджені інші житлові будинки.
Четверо людей отримали поранення, серед травмованих є дитина.
В Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі, яку оперативно ліквідували рятувальники.
У самому Івано-Франківську спалахнули гаражі та автомобілі на відкритій стоянці, площа пожежі - 220 кв.м. Також горіли виробничо-складські приміщення на площі 300 кв.м.
Фото: РФ атакувала Івано-Франківськ та область (t.me/dsns_telegram)
В ніч на 21 липня російські війська атакували Україну дронами та ракетами, зокрема з Ту-95, "Калібрами" і "Кинджалами".
Під ударом ворога був Київ. Пошкодження зафіксували у кількох районах - у Шевченківському районі було влучання у багатоповерхівку. За даними поліції, у столиці шість осіб постраждали, загинув чоловік.
Також росіяни обстріляли Івано-Франківськ та область ракети і безпілотниками. За словами мера Івано-Франківська, це була найбільша атака від початку повномасштабної війни.
Більше про наслідки атаки на Україну - читайте у нашому матеріалі.
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