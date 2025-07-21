RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Ивано-Франковской области четверо пострадавших из-за атаки РФ

Фото: в Ивано-Франковской области четверо пострадавших (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 21 июля нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковску и области. В результате атаки четыре человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечают спасатели, в Ивано-Франковской общине возник пожар в двухэтажном частном доме, его ликвидировали. Также в этой общине повреждены другие жилые дома.

Четыре человека получили ранения, среди травмированных есть ребенок.

В Городенковской территориальной общине Коломыйского района возник пожар хозяйственной постройки, который оперативно ликвидировали спасатели.

В самом Ивано-Франковске вспыхнули гаражи и автомобили на открытой стоянке, площадь пожара - 220 кв.м. Также горели производственно-складские помещения на площади 300 кв.м.

 

Фото: РФ атаковала Ивано-Франковск и область (t.me/dsns_telegram)

 

Обстрел Украины

В ночь на 21 июля российские войска атаковали Украину дронами и ракетами, в частности с Ту-95, "Калибрами" и "Кинжалами".

Под ударом врага был Киев. Повреждения зафиксировали в нескольких районах - в Шевченковском районе было попадание в многоэтажку. По данным полиции, в столице шесть человек пострадали, погиб мужчина.

Также россияне обстреляли Ивано-Франковск и область ракетами и беспилотниками. По словам мэра Ивано-Франковска, это была самая большая атака с начала полномасштабной войны.

Больше о последствиях атаки на Украину - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-ФранковскВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака