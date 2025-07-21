В Ивано-Франковской области четверо пострадавших из-за атаки РФ

Обстрел Украины

В ночь на 21 июля российские войска атаковали Украину дронами и ракетами, в частности с Ту-95, "Калибрами" и "Кинжалами".

Под ударом врага был Киев. Повреждения зафиксировали в нескольких районах - в Шевченковском районе было попадание в многоэтажку. По данным полиции, в столице шесть человек пострадали, погиб мужчина.

Также россияне обстреляли Ивано-Франковск и область ракетами и беспилотниками. По словам мэра Ивано-Франковска, это была самая большая атака с начала полномасштабной войны.

Больше о последствиях атаки на Украину - читайте в нашем материале.

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