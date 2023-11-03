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В Івано-Франківській області атакований військовий об'єкт

Івано-Франківськ, П'ятниця 03 листопада 2023 09:43
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В Івано-Франківській області атакований військовий об'єкт Фото: в Івано-Франківській області атакований військовий об'єкт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 3 листопада вдарила по Івано-Франківській області. Під удар потрапив військовий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.

За її словами, цієї ночі ворог намагався вдарити дронами по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах. Зафіксований "приліт" по військовому об'єкту.

"Атакував військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області. На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано", - повідомила Онищук.

Що ще відомо про нічну атаку

Цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 40 дронів-камікадзе та керовану авіаційну ракету Х-59. Сили ППО збили 24 "Шахеди" та ракету.

Під удар ворога потрапили Харків, в Одеській область та Львівській областях атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Також відомо, що в Івано-Франківській області уламки збитого безпілотника впали на гуртожиток.

Все, що відомо про нічну атаку та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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