В Ивано-Франковской области атакован военный объект

Российская армия в ночь на 3 ноября ударила по Ивано-Франковской области. Под удар попал военный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

По ее словам, в эту ночь враг пытался ударить дронами по объектам критической инфраструктуры и военным объектам. Зафиксирован "прилет" по военному объекту.

"Атаковал военный объект и на территории Ивано-Франковской области. На место сразу прибыли соответствующие службы. Пожар локализован", - сообщила Онищук.

Что еще известно о ночной атаке

Этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 40 дронов-камикадзе и управляемую авиационную ракету Х-59. Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" и ракету.

Под удар врага попали Харьков, в Одесскую и Львовскую области атакованы объекты критической инфраструктуры.

Также известно, что в Ивано-Франковской области обломки сбитого беспилотника упали на общежитие.

Все, что известно о ночной атаке и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

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