ua en ru
Пт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ивано-Франковской области атакован военный объект

Ивано-Франковск, Пятница 03 ноября 2023 09:43
UA EN RU
В Ивано-Франковской области атакован военный объект Фото: в Ивано-Франковской области атакован военный объект (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 3 ноября ударила по Ивано-Франковской области. Под удар попал военный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

По ее словам, в эту ночь враг пытался ударить дронами по объектам критической инфраструктуры и военным объектам. Зафиксирован "прилет" по военному объекту.

"Атаковал военный объект и на территории Ивано-Франковской области. На место сразу прибыли соответствующие службы. Пожар локализован", - сообщила Онищук.

Что еще известно о ночной атаке

Этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 40 дронов-камикадзе и управляемую авиационную ракету Х-59. Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" и ракету.

Под удар врага попали Харьков, в Одесскую и Львовскую области атакованы объекты критической инфраструктуры.

Также известно, что в Ивано-Франковской области обломки сбитого беспилотника упали на общежитие.

Все, что известно о ночной атаке и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская область атака дронов Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО
Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше