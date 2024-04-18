Івано-Франківськ був головною ціллю ворога під час нічної атаки, - Повітряні сили

За його словами, російські "Шахеди" цієї ночі летіли стандартними маршрутами, намагалися обходити ППО важкодоступними ділянками місцевості, річками та балками.

"У тому числі намагалися обходити Івано-Франківськ і атакувати місто з різних сторін - півночі, півдня. Також йшли шеренгою, щоб складніше було їх уразити. Протягом тривоги вони використовували то групи, то окремі дрони, тобто намагалися максимально заплутати свій слід. Однак попри таку тактику, нашим Силам оборони вдалося ліквідувати всі БПЛА", - сказав Євлаш.

Також речник зазначив, що один з дронів "зависнув" над водою на декілька годин на межі Дніпропетровської та Полтавської областей. Євлаш додав, що Україна відчуває дефіцит засобів ППО.

"Нам необхідні ракети до наших переносних зенітно-ракетних комплексів, які досить ефективно воюють навіть з крилатими ракетами. Однак це потребує додаткових ресурсів та обладнання, у тому числі для мобільних вогневих груп, які могли б ефективно у темну пору доби визначати, де знаходяться дрони і вражати їх", - пояснив він.