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Ивано-Франковск был главной целью врага во время ночной атаки, - Воздушные силы

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты во время ночной атаки сосредоточили усилия на Ивано-Франковске. Вражеские дроны маневрировали, пытаясь запутать украинскую ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

По его словам, российские "Шахеды" этой ночью летели по стандартным маршрутам, пытались обходить ПВО труднодоступными участками местности, реками и балками.

"В том числе пытались обходить Ивано-Франковск и атаковать город с разных сторон - севера, юга. Также шли шеренгой, чтобы сложнее было их поразить. В течение тревоги они использовали то группы, то отдельные дроны, то есть пытались максимально запутать свой след. Но несмотря на такую тактику, нашим Силам обороны удалось ликвидировать все БПЛА", - сказал Евлаш.

Также спикер отметил, что один из дронов "завис" над водой на несколько часов на границе Днепропетровской и Полтавской областей. Евлаш добавил, что Украина испытывает дефицит средств ПВО.

"Нам необходимы ракеты в наши переносные зенитно-ракетные комплексы, которые достаточно эффективно воюют даже с крылатыми ракетами. Однако это требует дополнительных ресурсов и оборудования, в том числе для мобильных огневых групп, которые могли бы эффективно в темное время суток определять, где находятся дроны и поражать их", - объяснил он.

 

Ночная атака дронов

Этой ночью 18 апреля российские войска снова атаковали Украину "Шахедами". Оккупанты выпустили 13 дронов-камикадзе из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму. Силы ПВО сбили все вражеские дроны.

"Шахеды" долетели до запада Украины. В частности, ПВО работала в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Глава Ивано-Франковской ОВА отметила, что оккупанты нацелились на критическую инфраструктуру в области. Из-за падения обломков возникли пожары. К счастью, никто не пострадал.

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Ивано-ФранковскПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов