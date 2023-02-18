UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Івано-Франківщині сьогодні може бути "гучно": в чому справа

Фото: на Івано-Франківщині сьогодні може бути голосно (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На Івано-Франківщині в суботу 18 січня через навчання військових можуть бути чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

"Якщо ви сьогодні чуєте звуки вибухів у час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні вранці 18 лютого оголошено машстабну тривогу. За інформацією голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма, над регіоном помічені дві повітряні цілі, які летять на західному напрямку.

Як відомо, раніше військові попереджали, що готовими до ракетних атак ворога потрібно бути завжди, оскільки РФ тримає на бойовому чергуванні кораблі з ракетами "Калібр" і може завдати удару будь-якої миті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниІвано-Франківська областьвибухи