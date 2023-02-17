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"Напоготові треба бути постійно": Гуменюк про загрозу нового масованого удару

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Київ, П'ятниця 17 лютого 2023 14:24
"Напоготові треба бути постійно": Гуменюк про загрозу нового масованого удару Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Загроза завдання масованого ракетного удару ворогом залишається. Тому українські мають постійно бути готовими до таких атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі ДніпроTV.

"По-перше, напоготові треба бути постійно. Об'єктивна обстановка свідчить про те, що ворог нарощує свої зусилля і має потенціал навіть просто зараз здійснити ракетний удар", - сказала Гуменюк.

За її словами, зараз в Чорному морі перебуває ракетне угруповання в кількості 11 кораблів, серед яких три надводні ракетоносії, які можуть бути споряджені 24 ракетами "Калібр".

Своєю чергою вона зазначила, що це вже становить реальну загрозу.

"Навіть на тій відстані, на якій вони тримаються від українського берега, контрольованого Україною берега, вони переховують себе, аби не бути ураженими. Але можуть звідти завдати удар. Ударна сила і дальність ракети "Калібр" - 2 500 км, отже це вся територія України", - пояснює Гуменюк.

Нагадаємо, що вчора, 16 лютого росіяни завдали масованого удару по Україні. Ворог запустив 36 ракет різних типів, з яких 16 вдалося збити.

Додамо, пізніше секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що росіяни готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, яка може статися 23-24 лютого.

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