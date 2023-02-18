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В Ивано-Франковской области сегодня может быть "громко": в чем дело

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Ивано-Франковская область, Суббота 18 февраля 2023 08:48
В Ивано-Франковской области сегодня может быть "громко": в чем дело Фото: в Ивано-Франковской области сегодня может быть громко (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Ивано-Франковской области в субботу 18 января из-за учений военных могут быть слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

"Если вы сегодня слышите звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине утром 18 февраля объявлена машстабная тревога. По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, над регионом замечены две воздушные цели, которые летят на западном направлении.

Как известно, ранее военные предупреждали, что готовыми к ракетным атакам врага нужно быть всегда, поскольку РФ держит на боевом дежурстве корабли с ракетами "Калибр" и может нанести удар в любой момент.

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