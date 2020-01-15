Іванісов, не зважаючи на тиск, може залишатися депутатом, - Арахамія

Фото: Роман Іванісов (facebook.com/sluganarodu.ivanisov)

Арахамія не може вплинути та те, щоб нардеп покинув Раду

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не може вплинути на народного депутата Романа Іванісова щодо позбавлення його мандата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання зазначає, що раніше це не виключали в цій політичній силі та в Офісі президента.

"Що я можу зробити. Є закон України. Я можу тиснути з точки зору моральної сторони. З ним була розмова неодноразово. Чому він, як ви думаєте, так довго не виходив на роботу? Це саме з тиском і пов’язане", - сказав Арахамія.

Він наголосив, що за законом, Іванісов має право залишатись депутатом.

"Ми його позбавили членства в нашій фракції, ми позбавили його членства в нашій партії "Слуга народу". Він позафракційний, позапартійний депутат", - сказав Арахамія.

Раніше повідомлялося, що Іванісов, який на тлі скандалу вийшов з фракції "Слуга народу", не зможе повернутися назад.

Скандал з нардепом розгорівся у листопаді 2019 року після того, як стало відомо, що в 90-ті він був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Його засудили до 3,5 років позбавлення волі, однак відбув не весь термін, так як був помилуваний указом тодішнього президента України Леоніда Кучми. На позачергових виборах до парламенту балотувався в 153 окрузі в Рівненській області від партії "Слуга народу".