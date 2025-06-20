Івана Купала - не свято? Що кажуть у ПЦУ і чи дозволені християнам "народні гуляння"

З яким важливим святом збігається Івана Купала

Згідно з інформацією прес-служби ПЦУ, Івана Купала "за примхою історії" відзначаються поряд із важливим християнським святом - Різдвом чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.

"Іоан Хреститель є одним із найбільш шанованих святих, його пам'яті присвячені аж 7 святкових дат у церковному календарі і він є єдиним святим, чиє земне народження святкує Свята Церква, окрім Спасителя і Його Пречистої Матері (інших святих ми вшановуємо в день їхнього упокоєння, тобто їхнього народження для вічності)", - розповіли українцям.

Наголошується, що свято Різдва Іоана Предтечі, як і кожне церковне свято, віруючі люди відзначають у храмах, "з молитвою на вустах".

Тим часом Івана Купала - язичницьке свято, встановлене на честь вшанування божества під іменем "Купало", якого різні дослідники характеризують, як:

"божество продовження роду";

"покровитель водойм";

"поганський бог земних плодів" тощо.

Наші пращури святкували й приносили жертву цьому божеству в день літнього сонцестояння, коли день був найдовшим, а ніч - найкоротшою в році.

"У момент розквіту природи, коли все навколо розвивається, зеленіє, квітне - тоді язичники влаштовували магічні обряди, аби вшанувати сонце як джерело тепла, світла і життя, і задобрити божества, які б "допомогли" зберегти майбутні врожаї", - нагадали у ПЦУ.

Проте згодом Купало "став" ще й Іваном - найімовірніше, саме через вплив християнства (коли на ту ж саму дату припало вшанування великого пророка Іоана Предтечі, який хрестив Господа Ісуса Христа у водах Йордану).

"Іоан Хреститель хрестив водою, тому й день називається Івана Купала", - нерідко саме так пояснюють назву свята... Насправді ж Різдво Іоана Предтечі та "Івана Купала" - це два зовсім різних свята", - наголосили у прес-службі Православної Церкви.

Коли Івана Купала і Різдво Іоана Предтечі цього року

Раніше ПЦУ дотримувалась юліанського церковного календаря, згідно з яким свято Івана Купала припадало в ніч на 7 липня. Цього ж дня відзначали й Різдво Іоана Предтечі.

Однак після переходу ПЦУ на новоюліанський календар дата змістилась на 13 днів раніше.

Отже, цього року українці відзначатимуть свято Івана Купала в ніч проти 24 червня (з понеділка, 23 червня, - на вівторок, 24 червня).

Водночас Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана припадає (згідно з церковним календарем) на 24 червня 2025 року.

Різдво Іоана Предтечі за церковним календарем припадає на вівторок, 24 червня (скриншот: pomisna.info)

Чи можна вірянам долучатись до "купальських гулянь"

"Язичники поклонялися сонцю, тож не дивно, що їхні масові ігрища та обряди "очищення" вогнем і водою проходили наприкінці червня, у день літнього сонцестояння", - зауважили у ПЦУ.

Вважається, що звідси й пішли "всі відповідні обрядові дійства", пов'язані з віруваннями, що в цей день "сонце купається у воді", тому й вода, як і вогонь, нібито має особливу, "чудодійну" силу.

"Відтак "купальські" ритуали, пов'язані з водою, вогнем, рослинами - є суто язичницькими й жодного стосунку до шанування пророка Іоана не мають", - наголосили у ПЦУ.

Зазначається, що у церковному уставі прямо не згадується заборона щодо народних купальських гулянь, однак безперечно не варто долучатись до:

ворожінь;

сороміцьких ігрищ;

стрибання через вогонь (як відгомону поганського "обряду очищення").

"Щодо участі вірян у "народних купальських гуляннях", то враховуючи, що Церква до них не має стосунку, вважаючи їх відлунням язичницьких обрядів... від таких "гулянь" слід утримуватися", - зауважили у ПЦУ.

Натомість богоугодними та духовно корисними для вірян будуть:

молитви;

добрі справи (на вшанування справжнього святого Івана - Господнього Предтечі).

"Тож все, що ви робите, робіть свідомо та відповідально, завжди пам'ятаючи, що ви - християни", - підсумували у ПЦУ.