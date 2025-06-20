Ивана Купала - не праздник? Что говорят в ПЦУ и разрешены ли христианам "народные гуляния"

С каким важным праздником совпадает Ивана Купала

Согласно информации пресс-службы ПЦУ, Ивана Купала "по прихоти истории" отмечаются наряду с важным христианским праздником - Рождеством честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

"Иоанн Креститель является одним из самых почитаемых святых, его памяти посвящены целых 7 праздничных дат в церковном календаре и он является единственным святым, чье земное рождение празднует Святая Церковь, кроме Спасителя и Его Пречистой Матери (других святых мы чтим в день их упокоения, то есть их рождения для вечности)", - рассказали украинцам.

Отмечается, что праздник Рождества Иоанна Предтечи, как и каждый церковный праздник, верующие люди отмечают в храмах, "с молитвой на устах".

Между тем Ивана Купала - языческий праздник, установленный в честь почитания божества под именем "Купало", которого разные исследователи характеризуют, как:

"божество продолжения рода";

"покровитель водоемов";

"языческий бог земных плодов" и т.д.

Наши предки праздновали и приносили жертву этому божеству в день летнего солнцестояния, когда день был самым длинным, а ночь - самой короткой в году.

"В момент расцвета природы, когда все вокруг развивается, зеленеет, цветет - тогда язычники устраивали магические обряды, чтобы почтить солнце как источник тепла, света и жизни, и задобрить божества, которые бы "помогли" сохранить будущие урожаи", - напомнили в ПЦУ.

Однако впоследствии Купало "стал" еще и Иваном - вероятнее всего, именно из-за влияния христианства (когда на ту же самую дату пришлось чествование великого пророка Иоанна Предтечи, который крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана).

"Иоанн Креститель крестил водой, поэтому и день называется Ивана Купала", - нередко именно так объясняют название праздника... На самом же деле Рождество Иоанна Предтечи и "Ивана Купала" - это два совершенно разных праздника", - отметили в пресс-службе Православной Церкви.

Когда Ивана Купала и Рождество Иоанна Предтечи в этом году

Раньше ПЦУ придерживалась юлианского церковного календаря, согласно которому праздник Ивана Купала приходился в ночь на 7 июля. В этот же день отмечали и Рождество Иоанна Предтечи.

Однако после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь дата сместилась на 13 дней раньше.

Следовательно, в этом году украинцы будут отмечать праздник Ивана Купала в ночь на 24 июня (с понедельника, 23 июня, - на вторник, 24 июня).

В то же время Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна приходится (согласно церковному календарю) на 24 июня 2025 года.

Рождество Иоанна Предтечи по церковному календарю приходится на вторник, 24 июня (скриншот: pomisna.info)

Можно ли верующим приобщаться к "купальским гуляниям"

"Язычники поклонялись солнцу, поэтому неудивительно, что их массовые игрища и обряды "очищения" огнем и водой проходили в конце июня, в день летнего солнцестояния", - отметили в ПЦУ.

Считается, что отсюда и пошли "все соответствующие обрядовые действа", связанные с верованиями, что в этот день "солнце купается в воде", поэтому и вода, как и огонь, якобы имеет особую, "чудодейственную" силу.

"Поэтому "купальские" ритуалы, связанные с водой, огнем, растениями - являются чисто языческими и никакого отношения к почитанию пророка Иоанна не имеют", - подчеркнули в ПЦУ.

Отмечается, что в церковном уставе прямо не упоминается запрет на народные купальские гуляния, однако определенно не стоит приобщаться к:

гаданиям;

соромным игрищам;

прыжкам через огонь (как отголоску языческого "обряда очищения").

"Относительно участия верующих в "народных купальских гуляниях", то учитывая, что Церковь к ним не имеет отношения, считая их отголоском языческих обрядов... от таких "гуляний" следует воздерживаться", - отметили в ПЦУ.

Вместо этого богоугодными и духовно полезными для верующих будут:

молитвы;

добрые дела (в честь настоящего святого Иоанна - Господня Предтечи).

"Поэтому все, что вы делаете, делайте сознательно и ответственно, всегда помня, что вы - христиане", - подытожили в ПЦУ.