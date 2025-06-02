Івана Купала 2025: нова дата, яку треба запам'ятати

Коли відзначати Івана Купала та чим цей день важливий для вірян

В цілому Івана Купала - давнє язичницьке свято, присвячене божеству на ім'я Купало. Різні дослідники характеризують його як:

"покровителя водойм";

"божество продовження роду";

"поганського бога земних плодів" тощо.

Традиційно наші пращури вшановували Купала та приносили йому жертву в день літнього сонцестояння.

У прес-службі ПЦУ пояснили, що пізніше Купало "став" ще й Іваном.

Найімовірніше - через вплив християнства (коли на ту ж саму дату припало вшанування великого пророка Іоана Предтечі, який хрестив Господа Ісуса Христа у водах Йордану).

Водночас у ПЦУ наголошують: у християн такого святого - "Івана Купала" - не було і немає.

Раніше дата свята припадала на 7 липня. Проте "за новим стилем" вона змістилась на 13 днів раніше.

Тобто цього року українці відзначатимуть Івана Купала в ніч проти 24 червня (з понеділка, 23 червня, - на вівторок, 24 червня).

У церковному ж календарі день 24 червня згадується як Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.

Івана Купала та Різдво Іоана Предтечі припадають на 24 червня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Це церковне свято віруючі люди відзначають:

у храмах;

з молитвами.

Примітно, що Іоан Хреститель є одним із найбільш шанованих святих.

"Його пам'яті присвячені аж сім святкових дат у церковному календарі й він є єдиним святим, чиє земне народження святкує Свята Церква, окрім Спасителя і Його Пречистої Матері", - розповіли раніше у ПЦУ.

Зазначається, що інших святих віряни вшановують у день їхнього упокоєння, тобто "їхнього народження для вічності".