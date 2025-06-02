Івана Купала 2025: нова дата, яку треба запам'ятати

Після переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новоюліанський календар у вересні 2023 року, дати всіх неперехідних свят (з нерухомими датами) змістились. Так сталось і зі святом, знаним у народі як Івана Купала.
Докладніше про дату Івана Купала "за новим стилем" та церковне свято, що припадає на цей день, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
В цілому Івана Купала - давнє язичницьке свято, присвячене божеству на ім'я Купало. Різні дослідники характеризують його як:
Традиційно наші пращури вшановували Купала та приносили йому жертву в день літнього сонцестояння.
У прес-службі ПЦУ пояснили, що пізніше Купало "став" ще й Іваном.
Найімовірніше - через вплив християнства (коли на ту ж саму дату припало вшанування великого пророка Іоана Предтечі, який хрестив Господа Ісуса Христа у водах Йордану).
Водночас у ПЦУ наголошують: у християн такого святого - "Івана Купала" - не було і немає.
Раніше дата свята припадала на 7 липня. Проте "за новим стилем" вона змістилась на 13 днів раніше.
Тобто цього року українці відзначатимуть Івана Купала в ніч проти 24 червня (з понеділка, 23 червня, - на вівторок, 24 червня).
У церковному ж календарі день 24 червня згадується як Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.
Івана Купала та Різдво Іоана Предтечі припадають на 24 червня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)
Це церковне свято віруючі люди відзначають:
Примітно, що Іоан Хреститель є одним із найбільш шанованих святих.
"Його пам'яті присвячені аж сім святкових дат у церковному календарі й він є єдиним святим, чиє земне народження святкує Свята Церква, окрім Спасителя і Його Пречистої Матері", - розповіли раніше у ПЦУ.
Зазначається, що інших святих віряни вшановують у день їхнього упокоєння, тобто "їхнього народження для вічності".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке Спас (з погляду ПЦУ), чому в цей день у храм приносять ті чи інші плоди, а також на які саме дати припадають Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси у 2025 році.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
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