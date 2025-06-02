Ивана Купала 2025: новая дата, которую нужно запомнить

После перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года, даты всех непереходных праздников (с неподвижными датами) сместились. Так случилось и с праздником, известным в народе как Ивана Купала.
Подробнее о дате Ивана Купала "по новому стилю" и церковном празднике, приходящемся на этот день, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В целом Ивана Купала - древний языческий праздник, посвященный божеству по имени Купало. Разные исследователи характеризуют его как:
Традиционно наши предки почитали Купала и приносили ему жертву в день летнего солнцестояния.
В пресс-службе ПЦУ объяснили, что позже Купало "стал" еще и Иваном.
Вероятнее всего - из-за влияния христианства (когда на ту же самую дату пришлось чествование великого пророка Иоанна Предтечи, который крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана).
В то же время в ПЦУ подчеркивают: у христиан такого святого - "Ивана Купала" - не было и нет.
Раньше дата праздника приходилась на 7 июля. Однако "по новому стилю" она сместилась на 13 дней раньше.
То есть в этом году украинцы будут отмечать Ивана Купала в ночь на 24 июня (с понедельника, 23 июня, - на вторник, 24 июня).
В церковном же календаре день 24 июня упоминается как Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Ивана Купала и Рождество Иоанна Предтечи приходятся на 24 июня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)
Этот церковный праздник верующие люди отмечают:
Примечательно, что Иоанн Креститель является одним из самых почитаемых святых.
"Его памяти посвящены целых семь праздничных дат в церковном календаре и он является единственным святым, чье земное рождение празднует Святая Церковь, кроме Спасителя и Его Пречистой Матери", - рассказали ранее в ПЦУ.
Отмечается, что других святых верующие чтят в день их упокоения, то есть "их рождения для вечности".
Напомним, ранее мы рассказывали, что такое Спас (с точки зрения ПЦУ), почему в этот день в храм приносят те или иные плоды, а также на какие именно даты приходятся Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в 2025 году.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
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