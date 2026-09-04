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Ивана Федорова назначили главой Госагенства восстановления Украины

11:12 04.09.2026 Пт
2 мин
Это не все кадровые изменения в правительстве на сегодня
aimg Елена Чупровская
Ивана Федорова назначили главой Госагенства восстановления Украины Фото: новый руководитель Агентства восстановления Иван Федоров (Getty Images)
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Кабинет Министров Украины уволил сразу трех должностных лиц и утвердил нового руководителя - уже экс-главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Кабинета Министров Украины.

Кого уволил Кабмин

Правительственными решениями должностей лишились сразу три чиновника:

  • Сергей Сухомлин покинул пост главы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины;
  • Николай Бойко ушел с должности первого заместителя главы этого же агентства;
  • Анна Сдобнова больше не занимает должность заместителя главы Украинского института национальной памяти по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Новая должность для Федорова

Кабмин также согласовал увольнение главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова Сергеевича.

Правительство назначило его главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Ивану Федорову новую должность - возглавить Агентство восстановления. Об этом глава Запорожской ОВА рассказал во время отчета о 1000 днях работы.

Федоров назвал это предложение "сверхсложным" и объяснил, что враг будет продолжать бить по стратегическим объектам, поэтому их нужно защищать и быстро восстанавливать.

По его словам, переход на новую должность не означает, что он покинет Запорожскую область - он продолжит работу сопредседателем областного Совета обороны и будет отвечать за регион.

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