Итоговый документ нормандской встречи будет декларативным, - источник

По итогам нормандской встречи лидеры Украины, России, Германии и Франции подпишут коммюнике декларативного характера. Об этом РБК-Украина рассказал источник в украинской делегации.

По слова источника, коммюнике лидеров "нормандской четверки" будет носить общий, декларативный характер.

"Это только начало диалога", - сказал собеседник.

Кроме того, в итоговом коммюнике будут затронуты вопросы выборов на оккупированном Донбассе. В то же время данный пункт будет освещен без особой конкретики.

Напомним, ранее в ходе переговоров в нормандском формате замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на коротком брифинге сообщил, что лидеры обсуждали проект коммюнике, который был подготовлен до этого, проходили по каждому пункту и активно их обсуждали. Он также добавил, что не может называть пункты, которые уже обсудили на нормандской встрече, поскольку переговоры проходили в закрытом формате.

Отметим, ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Париже на саммите в нормандском формате не удалось согласовать дальнейшее разведение сил на Донбассе.