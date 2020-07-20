Рекордный отрыв "Шахтера" от "Динамо": Итоги чемпионата Украины

Накануне матчами 32 тура завершился чемпионат украинской Премьер-лиги сезона 2019-2020. Главной интригой была борьба за второе место в турнирной таблице, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов.

Серебряным призером стало киевское "Динамо", которое по итогам чемпионата установило клубный антирекорд. Поражение в заключительном туре коваливскому "Колосу" (0:2) стало для команды девятым. Никогда ранее "Динамо" не проигрывало в чемпионате такого количества матчей. Предыдущий антирекорд пришелся на сезон 2012/13, когда столичная команда завершила чемпионат Украины с восемью поражениями.

Не менее интригующей была параллельна игра 32 тура в Запорожье, где встречались "Заря" и "Десна". В случае победы луганчане могли добиться исторического для себя второго места, однако команда потеряла шанс, сыграв вничью (1:1). В итоге "Заря" во второй раз в истории взяла бронзовую награду и попала в групповой этап Лиги Европы. От второй позиции команда отстала лишь на одно очко.

В целом под руководством Виктора Скрипника команда провела великолепный сезон, продемонстрировав рост как уровня общекомандном игры, так и результатов.

"Десна" же стала четвертой и впервые в истории сыграет в еврокубках, пробившись в квалификацию Лиги Европы. Черниговская команда начнет свой путь с третьего раунда отбора.

Также УПЛ завершилась с еще одним рекордным показателем - по отрыву первого места от второго. "Шахтер", который еще за пять туров до финиша стал чемпионом Украины, в итоге опередил вторую позицию на 23 очка. Донецкий клуб превзошел достижение "Динамо" времен Валерия Лобановского, когда в сезоне 1999/00 "бело-синие" опередили "горняков" на 18 пунктов.

В заключительном туре дончане резервным составом поделили очки с "Александрией" - 2:2. Александрийская команда завершила сезон на пятой строчке и будет бороться за выход в Лигу Европы через плей-офф.