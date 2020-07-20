Рекордний відрив "Шахтаря" від "Динамо": Підсумки чемпіонату України

Напередодні матчами 32 туру завершився чемпіонат української Прем'єр-ліги сезону 2019-2020. Головною інтригою була боротьба за друге місце в турнірній таблиці, що дає право на участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Срібним призером стало київське "Динамо", яке за підсумками чемпіонату встановило клубний антирекорд. Поразка у заключному турі ковалівському "Колосу" (0:2) стала для команди дев'ятою. Ніколи раніше "Динамо" не програвало в чемпіонаті такої кількості матчів. Попередній антирекорд припав на сезон 2012/13, коли столична команда завершила чемпіонат України з вісьмома поразками.

Не менш інтригуючою була паралельна гра 32 туру у Запоріжжі, де зустрічалися "Зоря" та "Десна". У випадку перемоги луганчани могли добитися історичного для себе другого місця, проте команда втратила шанс, зігравши внічию (1:1). У підсумку "Зоря" вдруге в історії взяла бронзову нагороду і потрапила в груповий етап Ліги Європи. Від другої позиції команда відстала лише на одне очко.

Загалом під керівництвом Віктора Скрипника команда провела чудовий сезон, продемонструвавши зростання як рівня загальнокомандної гри, так і результатів.

"Десна" же стала четвертою і вперше в історії зіграє в єврокубках, пробившись у кваліфікацію Ліги Європи. Чернігівська команда почне свій шлях з третього раунду відбору.

Також УПЛ завершилася з ще одним рекордним показником - по відриву першого місця від другого. "Шахтар", який ще за п'ять турів до фінішу став чемпіоном України, у підсумку випередив другу позицію на 23 очка. Донецький клуб перевершив досягнення "Динамо" часів Валерія Лобановського, коли в сезоні 1999/00 "біло-сині" випередили "гірників" на 18 пунктів.

У заключному турі донеччани резервним складом поділили очки з "Олександрією" - 2:2. Олександрійська команда завершила сезон на п'ятій сходинці і буде боротися за вихід у Лігу Європи через плей-офф.