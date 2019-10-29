Итоги работы ТКГ открыли путь к встрече в нормандском формате, - Олифер

Итоги работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) за последний период открыли путь к встрече в нормандской формате на высшем уровне, где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По ее словам, сегодня, 29 октября, контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе населенного пункта Золотое. В соответствии с рамковым решением ТКГ от 2016 года - следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе Петровского - при семидневном соблюдении режима тишины.

"За пределами этих участков ситуация безопасности остается напряженной. Беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины указано в мандате миссии и мы требуем обеспечения допуска патрулей СММ ко всей территории ОРДЛО", - сообщила Олифер.

Также она добавила, что в гуманитарной подгруппе работа была сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц.

"Стабильное водоснабжение жителям всего Донбасса стало главной темой работы подгруппы по социально-экономическим вопросам, в заседании которой также приняли участие представители МККК и ЮНИСЕФ. Учитывая начало отопительного сезона конструктивное решение этой проблемы является особенно важным", - ответила Олифер.

Также она добавила, что украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасного блока вопросов минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинской-российской границей.

Напомним, сегодня, 29 октября, в Минске проходили заседания контактных подгрупп по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не считает "формулу Штайнмайера" - формулой мира. По мнению Кучмы, для реализации мира на Донбассе необходима помощь иностранных лидеров.