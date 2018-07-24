Итоги переписи в Украине могут повлиять на местные бюджеты, - эксперт

Результаты переписи могут привести к пересмотру размера субвенций

Результаты переписи населения Украины в 2020 году могут повлиять на местные бюджеты. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Посчитают каждого: в Кабмине намерены выяснить реальное количество украинцев".

В частности, по оценкам социологов, после переписи по всей Украине возможны изменения в местные бюджеты. Например, результаты всеукраинской кампании могут повлиять на пересмотр размера субвенций, которые местные власти получают из госбюджета. Это касается таких сфер как медицина, образование, субвенции на компенсацию коммунальных услуг и выплату социальных пособий.

"После проведения переписи будет понятно, скажем, сколько конкретно детей школьного возраста живет в Черниговской области, а сколько в Черкасской области, и, сколько куда нужно субвенций. Потому что сегодня никто не знает наверняка, а местная власть не заинтересована давать точную цифру - она, скорее, заинтересована в том, чтобы давать несколько завышенную информацию", - полагает директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что перепись населения Украины в 2020 году может впервые пройти с использованием гаджетов.