Підсумки перепису в Україні можуть вплинути на місцеві бюджети, - експерт

Результати перепису можуть привести до перегляду розміру субвенцій

Результати перепису населення України у 2020 році можуть вплинути на місцеві бюджети. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Порахують кожного: у Кабміні мають намір з'ясувати реальну кількість українців".

Зокрема, за оцінками соціологів, після перепису по всій Україні можливі зміни в місцеві бюджети. Наприклад, результати всеукраїнської кампанії можуть вплинути на перегляд розміру субвенцій, які місцева влада отримує з держбюджету. Це стосується таких сфер як медицина, освіта, субвенції на компенсацію комунальних послуг та виплату соціальних допомог.

"Після проведення перепису буде зрозуміло, скажемо, скільки конкретно дітей шкільного віку живе в Чернігівській області, а скільки в Черкаській області, і, скільки куди потрібно субвенцій. Тому що сьогодні ніхто не знає напевно, а місцева влада не зацікавлена давати точну цифру - вона, скоріше, зацікавлена в тому, щоб давати дещо завищену інформацію", - вважає директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що перепис населення України у 2020 році може вперше пройти з використанням гаджетів.