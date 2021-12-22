UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Итоги 2021 года: как изменилось материальное положение украинцев

Автор: Александр Белоус

В течение 2021 года материальное положение 50% украинских семей ухудшилось. Для 40% оно не изменилось, для 9% - улучшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, для 53% семей их чувство уверенности в будущем ухудшилось за последний год, для 30% - не изменилось, для 14% улучшилось.

По мнению большинства, политическая и экономическая ситуация в Украине ухудшилась за последний год: так ответили 63% и 70% соответственно. Около 20% считают, что ситуация не изменилась, для 12% - улучшилась политическая ситуация, для 8% - экономическая.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 16-18 декабря 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, в начале декабря 2021 года наиболее вероятными украинцы считали рост тарифов на газ и тепло (72%) и обострение экономического кризиса (67%). Ответственность за сложившуюся ситуацию граждане возлагают на власть.

Читайте РБК-Украина в Google News