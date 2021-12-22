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Підсумки 2021 року: як змінилося матеріальне становище українців

Автор: Олександр Білоус

Протягом 2021 року матеріальне становище 50% українських родин погіршилося. Для 40% воно не змінилось, для 9% - покращилось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, для 53% родин їх відчуття впевненості у майбутньому погіршилося за останній рік, для 30% - не змінилось, для 14% покращилося.

На думку більшості, політична та економічна ситуація в Україні погіршилась за останній рік: так відповіли 63% і 70% відповідно. Близько 20% вважають, що ситуація не змінилась, для 12% - покращилась політична ситуація, для 8% - економічна.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 грудня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року найбільш ймовірними українці вважали зростання тарифів на газ і тепло (72%) та загострення економічної кризи (67%). Відповідальність за ситуацію, що склалася, громадяни покладають на владу.

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