ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Итоги 2020 года: две трети украинцев пережили стрессовую ситуацию

Автор: Александр Белоус

Уровень стресса вернулся к показателям 2014-2015 годов

В течение 2020 году две трети (67%) опрошенных пережили какую-либо стрессовую ситуацию. Это существенно больше, чем в период 2017-2019 годов, когда переживали стресс 50-53% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, только около трети опрошенных (32%) не переживали ни одной стрессовой ситуации в течение 2020 года, что значительно меньше по сравнению с 2019 годом (49%). Этот показатель вернулся к значениям 2014-2015 годов, когда не испытывали никакого стресса 34-35% респондентов.

Самые читаемые новости

"Такую ситуацию можно объяснить влиянием пандемии COVID-19 на жизни украинцев, которая отразилась значительным ростом доли тех, кто пережил тяжелую болезнь или смерть близких, стал безработным, оказался без средств к существованию", - отмечают социологи.

Чаще всего в 2020 году украинцы переживали такие виды стрессовых ситуаций:

  • Тяжелую болезнь близких пережили 16% респондентов, что на 3 процентных пункта больше, чем в 2019 году.
  • Смерть близких пришлось пережить 16% опрошенным, что на 7 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.
  • Пережили сами тяжелую болезнь или операцию 15% опрошенных, так же, как и в 2019 году.
  • Потеряли работу и стали вынужденно безработными 13% опрошенных, что на 7 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.
  • Потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью 10% опрошенных, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2019 году.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 4 по 8 декабря 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров опрошен 2001 респондент. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Отметим, по данным опроса Gallup International, в конце 2020 года количество счастливых людей в Украине (49%) было больше количества несчастливых (35%). Однако по сравнению с прошлым годом индекс счастья значительно упал - с +33% до +14%.

Напомним, по данным опроса КМИС, половина украинцев (52%) в течение 2018 года пережили какую-либо стрессовую ситуацию, а 38% заявили об отсутствии стресса.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины стрессопрос