Підсумки 2020 року: дві третини українців пережили стресову ситуацію

Протягом 2020 року дві третини (67%) опитаних пережили якусь стресову ситуацію. Це суттєво більше, ніж у період 2017-2019 років, коли переживали стрес 50-53% респондентів.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даним опитування, лише близько третини опитаних (32%) не переживали жодної стресової ситуації протягом 2020 року, що значно менше порівняно з 2019-м (49%). Практично, цей показник повернувся до значень 2014-2015 років, коли не переживали жодного стресу 34-35% респондентів.

"Таку ситуацію можна пояснити впливом пандемії COVID-19 на життя українців, яка відобразилась значним зростанням частки тих, хто пережив важку хворобу чи смерть близьких, став безробітним, опинився без засобів до існування", - зазначають соціологи.

Найчастіше у 2020 році українці переживали такі види стресових ситуацій:

Важку хворобу близьких пережили 16% респондентів, що на 3 відсоткових пункти більше, ніж у 2019 році.

Смерть близьких довелося пережити 16% опитаних, що на 7 відсоткових пунктів більше, ніж у 2019 році.

Пережили самі важку хворобу чи операцію 15% опитаних, так само, як і у 2019 році.

Втратили роботу та стали вимушено безробітними 13% опитаних, що на 7 відсоткових пунктів більше, ніж у 2019 році.

Втратили віру в людей, зіштовхнулися з підлістю 10% опитаних, що на 4 відсоткових пункти більше, ніж у 2019 році.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 4 по 8 грудня 2020 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитаний 2001 респондент. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Відзначимо, за даними опитування Gallup International, наприкінці 2020 року кількість щасливих людей в Україні (49%) була більшою за кількість нещасливих (35%). Однак у порівнянні минулим роком індекс щастя значно впав - з +33% до +14%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, половина українців (52%) протягом 2018 року пережили якусь стресову ситуацію, 38% заявили про відсутність стресу.