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По итогам переговоров Украины с РФ могут быть подписаны два документа, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров Украины и России из-за войны могут быть подписаны два документа. Один из них будет по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"РФ хотела бы видеть один договор, куда бы все вошло, но не все страны готовы сидеть с россиянами за одним столом после Бучи, Бородянки" - заявил президент.

По словам Зеленского, в итоге могут появиться два документа: один по гарантиям безопасности для Украины, второй - непосредственно соглашение между Украиной и РФ.

Ранее Зеленский заявил, что возможность для переговоров с Россией сужается после зверств оккупантов в Буче, Мариуполе и других украинских городах.

Ранее в Кремле перспективы продолжения переговоров Украины и РФ в очном формате назвали призрачными. Там изъявили желание вернуть переговоры в Беларусь.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины