Іти в ТЦК більше не треба? Нові правила відстрочок від сьогодні

"Якщо всі дані для відстрочки є в реєстрах, система продовжить її автоматично - без повторних заяв і черг у ТЦК. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших категорій, визначених постановою уряду №560",- заявили в Мінцифри.

У відомстві пояснювали, що зміни спрямовані на спрощення процедури, цифровізацію процесу, зменшення навантаження на ТЦК, а також зменшення корупційних ризиків і забезпечення прозорості.

Як це працює в "Резерв+" і коли потрібен ЦНАП

Якщо підстави для відстрочки в особи залишаються чинними й система може це перевірити через державні реєстри - наприклад, у людини досі троє неповнолітніх дітей - така відстрочка продовжується автоматично.

У цьому разі не потрібно подавати документи чи відвідувати ЦНАП або ТЦК. Користувач отримає сповіщення в застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" про продовження.

Автоматично оновлюються лише вже видані відстрочки, термін яких спливає, але підстави зберігаються.

Тобто, якщо в особи є зараз чинна відстрочка до 5 листопада (попередня дата, до якої продовжували воєнний стан) і можна підтвердити її підстави, вона буде продовжена автоматично.

Проте, якщо система не може підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність даних у реєстрах), відстрочка не буде продовжена автоматично. У такому разі потрібно актуалізувати інформацію про себе в державних реєстрах або звернутись до ЦНАПу.

Ті, хто оформлює відстрочку вперше, можуть зробити це онлайн через "Резерв+" або особисто через ЦНАП.

У "Резерв+" доступні вже 10 типів відстрочок. Отримати її онлайн можуть:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти.

Перелік продовжить розширюватись. Скоро очікується додавання відстрочки для тих, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи.

ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку

Ті, чий тип відстрочки ще не цифровізований, хто не користується смартфоном або має лише паперові документи, можуть подати заяву в будь-якому Центрі надання адміністративних послуг.

Адміністратор ЦНАП приймає документи, сканує їх і передає в електронному вигляді до відповідного ТЦК, який ухвалює рішення. Після ухвалення рішення користувач отримує сповіщення в "Резерв+", а відмітка про відстрочку автоматично з’являється в його електронному військово-обліковому документі.

Повторно звертатися до ЦНАПу не потрібно. Адміністратор також повідомляє заявника телефоном і, за потреби, може роздрукувати електронний документ із відміткою про відстрочку.

Куди звертатись в ЦНАПі

З питань оформлення або продовження відстрочки можна звернутись до будь-якого Центру надання адміністративних послуг - незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Адміністратори ЦНАП нададуть консультацію щодо переліку необхідних документів, способу подання заяви, можливості автоматичного продовження відстрочки.

Записатися для надання послуги можна у приміщенні ЦНАП та можливістю попереднього запису на сайті Центру надання адміністративних послуг.

ЦНАП видаватиме результат оформлення відстрочки - позитивне рішення про надання відстрочки або відмову у наданні відстрочки. Механізм такий:

адміністратор ЦНАП приймає заяву та сканує документи;

матеріали передаються до відповідного ТЦК в електронній формі;

рішення про надання відстрочки ухвалює ТЦК.

Через 7 днів інформація про надану відстрочку з’явиться у застосунку "Резерв+". Якщо користувач не має доступу до застосунку, дізнатися про відстрочку можна, звернувшись до ЦНАПу.

Паперові довідки з мокрою печаткою не видають

Підтвердженням відстрочки тепер є електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" - довідки з мокрими печатками більше не оформлюють.

Якщо людина не має смартфона, вона може роздрукувати копію документа. Зробити це можна у "Резерв+", через портал "Дія" або звернувшись до ТЦК чи ЦНАП для отримання паперової версії з відміткою про відстрочку.

Чи можуть мобілізувати, поки відстрочка на розгляді

Військовозобов’язаний, який подав документи до ЦНАПу, зберігає чинну відстрочку до завершення її поточного терміну - наприклад, до 5 листопада якщо вона дійсна до цієї дати. Поки триває розгляд, правила не змінюються - умови залишаються такими ж, як і раніше.

Якщо особа не користується "Резервом+"

У разі, якщо людина не користується "Резерв+", не має смартфона, але має паперові документи, вона звертається до ЦНАПу.

Після надання відстрочки документ можна роздрукувати. Це фактично витяг із реєстру військовозобов’язаних з основними даними, інформацією про військовий облік і відстрочку.

Користувач "Резерв+" може завантажити PDF-документ на телефон або роздрукувати його.

Якщо заяву подано через ЦНАП, адміністрація роздрукує документ після ухвалення відстрочки.