Іти в ТЦК більше не треба? Нові правила відстрочок від сьогодні

В Україні від сьогодні, 1 листопада почали діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Подати заяву про її отримання можна у смартфоні через "Резерв+" або у ЦНАПі.
РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, як працюють ці нові правила.
"Якщо всі дані для відстрочки є в реєстрах, система продовжить її автоматично - без повторних заяв і черг у ТЦК. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших категорій, визначених постановою уряду №560",- заявили в Мінцифри.
У відомстві пояснювали, що зміни спрямовані на спрощення процедури, цифровізацію процесу, зменшення навантаження на ТЦК, а також зменшення корупційних ризиків і забезпечення прозорості.
Якщо підстави для відстрочки в особи залишаються чинними й система може це перевірити через державні реєстри - наприклад, у людини досі троє неповнолітніх дітей - така відстрочка продовжується автоматично.
У цьому разі не потрібно подавати документи чи відвідувати ЦНАП або ТЦК. Користувач отримає сповіщення в застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" про продовження.
Автоматично оновлюються лише вже видані відстрочки, термін яких спливає, але підстави зберігаються.
Тобто, якщо в особи є зараз чинна відстрочка до 5 листопада (попередня дата, до якої продовжували воєнний стан) і можна підтвердити її підстави, вона буде продовжена автоматично.
Проте, якщо система не може підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність даних у реєстрах), відстрочка не буде продовжена автоматично. У такому разі потрібно актуалізувати інформацію про себе в державних реєстрах або звернутись до ЦНАПу.
Ті, хто оформлює відстрочку вперше, можуть зробити це онлайн через "Резерв+" або особисто через ЦНАП.
У "Резерв+" доступні вже 10 типів відстрочок. Отримати її онлайн можуть:
Перелік продовжить розширюватись. Скоро очікується додавання відстрочки для тих, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи.
Ті, чий тип відстрочки ще не цифровізований, хто не користується смартфоном або має лише паперові документи, можуть подати заяву в будь-якому Центрі надання адміністративних послуг.
Адміністратор ЦНАП приймає документи, сканує їх і передає в електронному вигляді до відповідного ТЦК, який ухвалює рішення. Після ухвалення рішення користувач отримує сповіщення в "Резерв+", а відмітка про відстрочку автоматично з’являється в його електронному військово-обліковому документі.
Повторно звертатися до ЦНАПу не потрібно. Адміністратор також повідомляє заявника телефоном і, за потреби, може роздрукувати електронний документ із відміткою про відстрочку.
З питань оформлення або продовження відстрочки можна звернутись до будь-якого Центру надання адміністративних послуг - незалежно від місця проживання чи реєстрації.
Адміністратори ЦНАП нададуть консультацію щодо переліку необхідних документів, способу подання заяви, можливості автоматичного продовження відстрочки.
Записатися для надання послуги можна у приміщенні ЦНАП та можливістю попереднього запису на сайті Центру надання адміністративних послуг.
ЦНАП видаватиме результат оформлення відстрочки - позитивне рішення про надання відстрочки або відмову у наданні відстрочки. Механізм такий:
Через 7 днів інформація про надану відстрочку з’явиться у застосунку "Резерв+". Якщо користувач не має доступу до застосунку, дізнатися про відстрочку можна, звернувшись до ЦНАПу.
Підтвердженням відстрочки тепер є електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" - довідки з мокрими печатками більше не оформлюють.
Якщо людина не має смартфона, вона може роздрукувати копію документа. Зробити це можна у "Резерв+", через портал "Дія" або звернувшись до ТЦК чи ЦНАП для отримання паперової версії з відміткою про відстрочку.
Військовозобов’язаний, який подав документи до ЦНАПу, зберігає чинну відстрочку до завершення її поточного терміну - наприклад, до 5 листопада якщо вона дійсна до цієї дати. Поки триває розгляд, правила не змінюються - умови залишаються такими ж, як і раніше.
У разі, якщо людина не користується "Резерв+", не має смартфона, але має паперові документи, вона звертається до ЦНАПу.
Після надання відстрочки документ можна роздрукувати. Це фактично витяг із реєстру військовозобов’язаних з основними даними, інформацією про військовий облік і відстрочку.
Користувач "Резерв+" може завантажити PDF-документ на телефон або роздрукувати його.
Якщо заяву подано через ЦНАП, адміністрація роздрукує документ після ухвалення відстрочки.
Нагадаємо, що раніше оформлення відстрочок від мобілізації вимагало особистого звернення до ТЦК (подання заяви), паперових документів і черг. Це створювало додаткове навантаження на військкомати та сприяло можливим затримкам у процесі. З 1 листопада Мінцифри та Міноборони впровадили цифрову систему.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: постанова уряду №560, заяви Мінцифри, Міноборони тощо.