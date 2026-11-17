Російський енергетичний бізнес і кіпрські зв'язки Онуфрієва

12 листопада Європарламент ухвалив резолюцію щодо українських дітей, депортованих до Росії або тих, які перебувають на окупованих територіях. У документі згадується дослідження Єльського університету, за висновками якого російські державні енергетичні компанії "Газпром" і "Роснафта" та пов’язані з ними структури фінансували або сприяли транспортуванню й так званому "перевихованню" понад двох тисяч українських дітей у 2022-2025 роках.

Того ж дня Велика Британія запровадила санкції проти компанії LLC Vostok Oil, пов'язаної з арктичним нафтовим проєктом "Восток Ойл" та "Роснєфтю", посиливши тиск на російський енергетичний сектор.

На тлі міжнародних розслідувань щодо російських енергетичних компаній та їхньої бізнес-орбіти особливо гострі питання викликають проєкти співпраці із кремлівськими монополіями з боку представників українського бізнесу – зокрема українського девелопера, засновника групи компаній "Шатро" Максима Онуфрієва.

Так, громадський активіст і блогер-мільйонник Ігор Лаченков у своєму Telegram-каналі звертає увагу на те, що Онуфрієв нібито "утік з України у 2023 році, щоб обслуговувати Сєчина" (мова про ексзаступника голови уряду РФ й президента "Роснафти" Ігоря Сєчина).

Як свідчать відкриті реєстри та власне портфоліо підрядника, структури колишнього киянина реалізовували на Кіпрі будівельні замовлення для бізнесу російського підприємця, засновника групи ITERA Ігоря Макарова, який разом з Сєчиним свого часу уклали "угоду про стратегічне співробітництво", а також для кіберспортивного оператора RelogMedia, який тісно пов'язаний з російськими грішми.

Ба більше: аналіз відкритих баз даних, судових рішень та закордонних реєстрів дає змогу простежити ширшу картину: від згадки компанії Онуфрієва серед резидентів кіпрського ділового об’єднання Cyprus Business Club та реєстрації закордонних фірм, щодо яких у відкритих джерелах немає інформації про реалізовані проєкти, – до податкових спорів в Україні та переоформлення часток в українських компаніях на родичів і пов’язаних осіб.

Водночас станом на листопад 2026 року Онуфрієв не перебуває під санкціями РНБО, а пов’язані з ним підприємства продовжують працювати в Україні.

Кіпрський офіс для засновника ITERA та проєкт для RelogMedia

Найбільш показовою частиною закордонного портфоліо Онуфрієва є співпраця з кіпрськими структурами, пов’язаними з вихідцями з російського великого бізнесу.

Зокрема, компанія Онуфрієва проєктувала та супроводжувала будівництво "під ключ" офісного центру площею 320 кв. м у Лімасолі для кіпрської групи ARETI, заснованої вище згаданим Макаровим. Примітно, що на російськомовній версії сайту самого підрядника цей об’єкт досі представлений під назвою "Офис ITERA".

Скриншот зі сторінки портфоліо Shatro

Нагадаємо, міжнародна група ITERA свого часу була одним із найбільших приватних гравців на російському газовому ринку.

Співпраця між її засновником Макаровим та очільником "Роснафти" Сєчиним розпочалася у 2012 році з підписання угоди про стратегічне партнерство та створення спільного підприємства на базі "НГК "Ітера". Тоді російська держкомпанія отримала контрольний пакет у розмірі 51%, передавши в обмін свої видобувні активи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі та доплативши понад 173 млн доларів. Фінальним етапом їхньої взаємодії стало повне поглинання російського газового бізнесу Макарова у липні 2013 року, коли "Роснафта" викупила решту 49% акцій ITERA Oil and Gas Company (ITERA OGC) за 2,9 млрд доларів.

Водночас материнська структура Макарова – ITERA International Group of Companies – у січні 2015 року офіційно наголосила, що більше не пов’язана з проданою "Роснафті" ITERA OGC, та оголосила про ребрендинг на кіпрську групу ARETI (анаграма ITERA).

Після початку повномасштабної війни проти України Макаров потрапив під санкції Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії. У 2023 році, намагаючись домогтися зняття обмежень, він відмовився від громадянства РФ, залишивши кіпрський паспорт, та заявив про відсутність комерційних інтересів у Росії. Власне, згодом усі ці країни, крім Канади, виключили його зі своїх санкційних списків. Разом з тим, він досі – під санкціями РНБО.

Скриншот із сайту ARETI International Group

Попри попередню бізнес-історію замовника на російському газовому ринку, український підрядник не лише реалізував для нього проєкт офісу, а й використовує його як візитівку у власному портфоліо.

Окрім цього, серед закордонних об’єктів компанії Онуфрієва фігурує кіпрський кіберспортивний клуб площею 436 кв. м для RelogMedia під брендом HLC Esports Club.

Скриншот зі сторінки портфоліо Shatro

Турнірний оператор і продакшн Relog Media (RLG) зареєстрований у сербському Белграді. Однак після 2022 року компанія фактично перетворилася на європейську "прокладку" для легалізації російських грошей і збереження присутності РФ у світовому кіберспорті. Офіційна юрисдикція Сербії, яка не підтримує західні санкції, дозволяє оператору безперешкодно купувати ліцензії у західних правовласників коштом російського бетінгового бізнесу.

Окрім залучення капіталу з РФ, RLG працює безпосередньо на російську аудиторію, утримуючи штат російськомовних коментаторів та аналітиків.

Компанія також надає свої сербські буткемпи й турнірні майданчики для інтеграції команд із Росії в міжнародні змагання та публічно підтверджує допуск російських складів до власних кваліфікацій.

Прикметно, що на профільному ресурсі Cybersport.ru команда Relog Media взагалі фігурує під російським прапором.

Скриншот зі сторінки Relog Media

Кіпрське бізнес-об’єднання та закордонні компанії без публічних проєктів

Компанії девелопера також представлені в кіпрському діловому середовищі. За даними публікації в офіційному Instagram-акаунті Cyprus Business Club від 22 листопада 2024 року, компанія Shatro Engineering фігурує серед учасників або резидентів цього ділового об’єднання.

Скриншот зі сторінки Cyprus Business Club

Зокрема, у тому ж переліку резидентів Cyprus Business Club поруч із Shatro Engineering представлена фінансова група Wise Wolves Group, очолювана Сергієм Стопневичем – колишнім директором казначейства російського алюмінієвого гіганта RUSAL. Роками керуючи фінансовими потоками цієї олігархічної імперії Олега Дерипаски, він стояв біля витоків корпорації, яка сьогодні напряму працює на війну проти України – постачає метал для виробництва ракет і дронів, а також фінансує вербування найманців.

Скриншот зі сторінки Cyprus Business Club

Крім того, за кордоном існує низка пов’язаних з Онуфрієвим фірм-"пустишок" без видимих проєктів. Так, у вересні 2025 року в Британії зареєстрували будівельну SHATRO LTD (№ 16697208) під директорством Ірини Янченко, де понад 75% належить Онуфрієву, однак компанія не має публічних об’єктів і не розкриватиме фінанси до червня 2027 року. Аналогічно, у червні 2025 року на Кіпрі створили M&L INVEST LTD (№ HE 477346) на чолі з Ларисою Онуфрієвою, про операційну діяльність якої у відкритих джерелах також немає жодної інформації.

Скриншот картки компанії M&L INVEST LTD із кіпрського реєстру

Український бізнес: податкові суперечки та будинок під Києвом

В Україні історія підприємств групи "Шатро" тягне за собою довгий шлейф судових спорів і підозр у фіктивності.

Ще у 2012-2013 роках у Луганську компанія Онуфрієва перераховувала сотні тисяч гривень на фіктивні фірми-одноденки - зокрема ТОВ "Лугпромстройсантехмонтаж", після чого виводила кошти на фізосіб під виглядом "безвідсоткових позик", але розслідування цих справ тоді завмерло через початок війни на сході.

Скриншот з Єдиного державного реєстру судових рішень

У 2019-2020 роках компанія, згодом перейменована на ТОВ "ШАТРО СИСТЕМ ІНТЕГРЕЙШН", судилася з податковою службою через зупинення реєстрації податкових накладних.

Окремої уваги заслуговує історія 2020 року з приватним житловим будинком під Києвом. Як свідчать матеріали судової справи №320/25433/24, ТОВ "ШАТРО ІНТЕРІОР КОНСТРАКШН" виступало підрядником із реконструкції приватного житлового будинку в котеджному містечку "Сонячна долина" (село Романків Київської області) на суму 13,3 млн грн. Прикметно, що оплачувала ці роботи стороння фірма, яка оформила приватний маєток на власний баланс як "виробниче приміщення" задля ухилення від сплати податків.

Зміна власників: як Онуфрієв виходить із засновників під час війни

Упродовж 2025-2026 років відбулися суттєві зміни у структурі власності низки українських компаній, пов’язаних із Онуфрієвим: його частки були переоформлені на найближчих родичів та інших фізичних осіб.

Так, у січні 2025 року 100% статутного капіталу ТОВ "ШАТРО ІНТЕРІОР КОНСТРАКШН" (ЄДРПОУ 41351586) перейшло від Онуфрієва до його доньки.

Скриншот витягу з ЄДР

А наприкінці червня 2026 року відбулася чергова зміна бенефіціарів: Онуфрієв вийшов зі складу засновників ТОВ "УНІВЕРСАЛ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 41682101), де новим засновником і керівником у реєстрі став Олександр Лавков.

Скриншот витягу з ЄДР

Аналогічні зміни у структурі власності зафіксовані й у низці інших пов’язаних структур (зокрема "Шатро Груп" та "Ю Сі Ті Груп"), де частки перейшли до інших фізичних осіб.

Чи може така швидка зміна структури власності бути спробою дистанціюватися від попередніх бізнес-зв'язків? Це питання виникає з огляду на хронологію подій та попередню діяльність компаній, які пов'язують із Онуфрієвим, зокрема їхню роботу над закордонними проєктами для бізнесу, пов'язаного з російськими державними монополіями та оточенням Кремля.

Самі по собі зміни у структурі власності не свідчать про порушення закону. Водночас їхня послідовність і обставини потребують уваги, зокрема в частині подальшого контролю над компаніями, їхнього фактичного управління та збереження попередніх ділових зв'язків.

Тому до СБУ, правоохоронців і РНБО залишаються відкриті запитання: чи перевіряли вони українські активи Онуфрієва на предмет співпраці зі структурами, афілійованими з російськими корпораціями та свитою російського диктатора? І чи встановлено, хто насправді стоїть за цими підприємствами після формальної зміни бенефіціарів?

"Не можна таких людей залишати без уваги та санкцій, а то потім захоче повернутись в Україну і тут буде спокійно щось будувати", – впевнений активіст Лаченков.