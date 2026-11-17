Российский энергетический бизнес и кипрские связи Онуфриева

12 ноября Европарламент принял резолюцию в отношении украинских детей, депортированных в Россию или находящихся на оккупированных территориях. В документе упоминается исследование Йельского университета, согласно выводам которого российские государственные энергетические компании "Газпром" и "Роснефть" и связанные с ними структуры финансировали или способствовали транспортировке и так называемому "перевоспитанию" более двух тысяч украинских детей в 2022-2025 годах.

Того же дня Великобритания ввела санкции против компании LLC Vostok Oil, связанной с арктическим нефтяным проектом "Восток Ойл" и "Роснефтью", усилив давление на российский энергетический сектор.

На фоне международных расследований в отношении российских энергетических компаний и их бизнес-орбиты особенно острые вопросы вызывают проекты сотрудничества с кремлевскими монополиями со стороны представителей украинского бизнеса – в частности украинского девелопера, основателя группы компаний "Шатро" Максима Онуфриева.

Так, общественный активист и блогер-миллионник Игорь Лаченков в своем Telegram-канале обращает внимание на то, что Онуфриев якобы "сбежал из Украины в 2023 году, чтобы обслуживать Сечина" (речь идет об экс-заместителе председателя правительства РФ и президенте "Роснефти" Игоре Сечине).

Как свидетельствуют открытые реестры и собственное портфолио подрядчика, структуры бывшего киевлянина реализовывали на Кипре строительные заказы для бизнеса российского предпринимателя, основателя группы ITERA Игоря Макарова, который вместе с Сечиным в свое время заключил "соглашение о стратегическом сотрудничестве", а также для киберспортивного оператора RelogMedia, тесно связанного с российскими деньгами.

Более того, анализ открытых баз данных, судебных решений и зарубежных реестров позволяет проследить более широкую картину: от упоминания компании Онуфриева среди резидентов кипрского делового объединения Cyprus Business Club и регистрации зарубежных фирм, в отношении которых в открытых источниках нет информации о реализованных проектах, – до налоговых споров в Украине и переоформления долей в украинских компаниях на родственников и связанных лиц.

В то же время по состоянию на ноябрь 2026 года Онуфриев не находится под санкциями СНБО, а связанные с ним предприятия продолжают работать в Украине.

Кипрский офис для основателя ITERA и проект для RelogMedia

Наиболее показательной частью зарубежного портфолио Онуфриева является сотрудничество с кипрскими структурами, связанными с выходцами из российского крупного бизнеса.

В частности, компания Онуфриева проектировала и сопровождала строительство "под ключ" офисного центра площадью 320 кв. м в Лимасоле для кипрской группы ARETI, основанной упомянутым выше Макаровым. Примечательно, что в русскоязычной версии сайта самого подрядчика этот объект до сих пор представлен под названием "Офис ITERA".

Скриншот со страницы портфолио Shatro

Напомним, международная группа ITERA в свое время была одним из крупнейших частных игроков на российском газовом рынке.

Сотрудничество между ее основателем Макаровым и главой "Роснефти" Сечиным началось в 2012 году с подписания соглашения о стратегическом партнерстве и создания совместного предприятия на базе "НГК "Итера". Тогда российская госкомпания получила контрольный пакет в размере 51%, передав взамен свои добывающие активы в Ямало-Ненецком автономном округе и доплатив более 173 млн долларов. Финальным этапом их взаимодействия стало полное поглощение российского газового бизнеса Макарова в июле 2013 года, когда "Роснефть" выкупила оставшиеся 49% акций ITERA Oil and Gas Company (ITERA OGC) за 2,9 млрд долларов.

В то же время материнская структура Макарова – ITERA International Group of Companies – в январе 2015 года официально заявила, что больше не связана с проданной "Роснефти" ITERA OGC, и объявила о ребрендинге в кипрскую группу ARETI (анаграмма ITERA).

После начала полномасштабной войны против Украины Макаров попал под санкции Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. В 2023 году, пытаясь добиться снятия ограничений, он отказался от гражданства РФ, сохранив кипрский паспорт, и заявил об отсутствии коммерческих интересов в России. Впоследствии все эти страны, кроме Канады, исключили его из своих санкционных списков. Вместе с тем, он до сих пор находится под санкциями СНБО.

Скриншот с сайта ARETI International Group

Несмотря на предыдущую бизнес-историю заказчика на российском газовом рынке, украинский подрядчик не только реализовал для него проект офиса, но и использует его в качестве визитной карточки в собственном портфолио.

Кроме того, среди зарубежных объектов компании Онуфриева фигурирует кипрский киберспортивный клуб площадью 436 кв. м для RelogMedia под брендом HLC Esports Club.

Скриншот со страницы портфолио Shatro

Турнирный оператор и продакшн Relog Media (RLG) зарегистрирован в сербском Белграде. Однако после 2022 года компания фактически превратилась в европейскую "прокладку" для легализации российских денег и сохранения присутствия РФ в мировом киберспорте. Официальная юрисдикция Сербии, которая не поддерживает западные санкции, позволяет оператору беспрепятственно приобретать лицензии у западных правообладателей за счет российского беттингового бизнеса.

Помимо привлечения капитала из РФ, RLG работает непосредственно на российскую аудиторию, сохраняя штат русскоязычных комментаторов и аналитиков.

Компания также предоставляет свои сербские буткемпы и турнирные площадки для интеграции команд из России в международные соревнования и публично подтверждает допуск российских составов к собственным квалификациям.

Примечательно, что на профильном ресурсе Cybersport.ru команда Relog Media вообще фигурирует под российским флагом.

Скриншот со страницы Relog Media

Кипрское бизнес-объединение и зарубежные компании без публичных проектов

Компании девелопера также представлены в кипрской деловой среде. По данным публикации в официальном Instagram-аккаунте Cyprus Business Club от 22 ноября 2024 года, компания Shatro Engineering фигурирует среди участников или резидентов этого делового объединения.

Скриншот со страницы Cyprus Business Club

В частности, в том же списке резидентов Cyprus Business Club рядом с Shatro Engineering представлена финансовая группа Wise Wolves Group, возглавляемая Сергеем Стопневичем – бывшим директором казначейства российского алюминиевого гиганта RUSAL. Годами управляя финансовыми потоками этой олигархической империи Олега Дерипаски, он стоял у истоков корпорации, которая сегодня напрямую работает на войну против Украины – поставляет металл для производства ракет и дронов, а также финансирует вербовку наемников.

Скриншот со страницы Cyprus Business Club

Кроме того, за рубежом существует ряд связанных с Онуфриевым фирм-"пустышек" без видимых проектов. Так, в сентябре 2025 года в Великобритании зарегистрировали строительную компанию SHATRO LTD (№ 16697208) под руководством Ирины Янченко, более 75% которой принадлежит Онуфриеву. Однако у компании нет публичных объектов, а финансовую отчетность она не будет раскрывать до июня 2027 года. Аналогично, в июне 2025 года на Кипре создали M&L INVEST LTD (№ HE 477346) во главе с Ларисой Онуфриевой, об операционной деятельности которой в открытых источниках также нет никакой информации.

Скриншот карты компании M&L INVEST LTD из кипрского реестра

Украинский бизнес: налоговые споры и дом под Киевом

Украинский бизнес: налоговые споры и дом под Киевом

В Украине история предприятий группы "Шатро" тянет за собой длинный шлейф судебных споров и подозрений в фиктивности.

Еще в 2012-2013 годах в Луганске компания Онуфриева перечисляла сотни тысяч гривен фиктивным фирмам-однодневкам – в частности ООО "Лугпромстройсантехмонтаж", после чего выводила средства на физических лиц под видом "беспроцентных займов". Однако расследование этих дел тогда остановилось из-за начала войны на востоке Украины.

Скриншот из Единого государственного реестра судебных решений

В 2019-2020 годах компания, впоследствии переименованная в ООО "ШАТРО СИСТЕМ ИНТЕГРЕЙШН", судилась с налоговой службой из-за приостановки регистрации налоговых накладных.

Отдельного внимания заслуживает история 2020 года с частным жилым домом под Киевом. Как свидетельствуют материалы судебного дела №320/25433/24, ООО "ШАТРО ИНТЕРИОР КОНСТРАКШН" выступало подрядчиком по реконструкции частного жилого дома в коттеджном городке "Солнечная долина" (село Романков Киевской области) на сумму 13,3 млн грн. Примечательно, что оплачивала эти работы сторонняя компания, которая оформила частное поместье на собственный баланс как "производственное помещение" с целью уклонения от уплаты налогов.

Смена владельцев: как Онуфриев выходит из состава учредителей во время войны

В течение 2025-2026 годов произошли существенные изменения в структуре собственности ряда украинских компаний, связанных с Онуфриевым: его доли были переоформлены на ближайших родственников и других физических лиц.

Так, в январе 2025 года 100% уставного капитала ООО "ШАТРО ИНТЕРИОР КОНСТРАКШН" (ЕГРПОУ 41351586) перешло от Онуфриева к его дочери.

Скриншот выписки из ЕГР

А в конце июня 2026 года произошла очередная смена бенефициаров: Онуфриев вышел из состава учредителей ООО "УНИВЕРСАЛ ТРЕЙДИНГ" (ЕГРПОУ 41682101), где новым учредителем и руководителем в реестре стал Александр Лавков.

Скриншот выписки из ЕГР

Аналогичные изменения в структуре собственности зафиксированы и в ряде других связанных структур (в частности, "Шатро Груп" и "Ю Си Ти Груп"), где доли перешли к другим физическим лицам.

Может ли такая быстрая смена структуры собственности быть попыткой дистанцироваться от прежних деловых связей? Этот вопрос возникает с учетом хронологии событий и предыдущей деятельности компаний, связанных с Онуфриевым, в частности их работы над зарубежными проектами для бизнеса, связанного с российскими государственными монополиями и окружением Кремля.

Сами по себе изменения в структуре собственности не свидетельствуют о нарушении закона. Вместе с тем их последовательность и обстоятельства требуют внимания, в частности в части дальнейшего контроля над компаниями, их фактического управления и сохранения прежних деловых связей.

Поэтому к СБУ, правоохранительным органам и СНБО остаются открытые вопросы: проверяли ли они украинские активы Онуфриева на предмет сотрудничества со структурами, аффилированными с российскими корпорациями и окружением российского диктатора? И установлено ли, кто на самом деле стоит за этими предприятиями после формальной смены бенефициаров?

"Нельзя таких людей оставлять без внимания и санкций, а то потом захочет вернуться в Украину и здесь будет спокойно что-то строить", – уверен активист Лаченков.